В Киргизию прибыл самолет МЧС России со второй группой медиков

В Бишкек прибыл самолет МЧС России со второй группой медиков, которые направлены в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19. В состав медицинского десанта вошли эпидемиологи, инфекционисты и другие необходимые специалисты из Москвы и Уфы. Об этом сообщают в посольстве России в республике.

Днем ранее в Киргизию прибыл спецборт с группой военных врачей Министерства обороны России. Шесть медицинских бригад совместно с местными коллегами будут оказывать помощь военнослужащим, членам их семей и ветеранам на базе двух военных госпиталей в Бишкеке и Оше. Вместе со специалистами доставлены также необходимое оборудование и медикаменты.

В общей сложности Россия в течение последних дней направила в Киргизию около сотни медицинских специалистов, имеющих опыт борьбы с коронавирусной инфекцией.

25 июля, по данным дипломатов, в Киргизию прибудет еще один спецборт МЧС России - с большой партией медицинского оборудования и медикаментами.

- Помощь, как и ранее, предоставляется на безвозмездной основе, что вновь подтверждает отношения стратегического партнерства и союзничества, - отмечают в диппредставительстве. - Рассчитываем, что оказанное Россией содействие позволит остановить распространение коронавирусной инфекции в Киргизии.

С начала эпидемии в Киргизии с ее шестимиллионным населением от COVID-19 и вызванной им пневмонии умерли свыше 1,1 тысячи человек. Общее число выявленных случаев инфицирования перевалило за 30 тысяч.