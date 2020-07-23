В Минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

"В первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина", - цитирует Мурашко "Интерфакс".

Министр отметил, что наиболее подверженным риску группам будет предложено добровольно вакцинироваться.

Когда начнется массовая вакцинация, Мурашко не уточнил. Разрешение на широкое применение вакцины будет дано после завершения испытаний и оформления клинических исследований.

Вакцина от коронавируса разработки институту имени Гамалеи, испытанная на добровольцах, показала хороший результат в формировании иммунитета к инфекции, отметил министр.