В Минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

Новости

В шоколаде найдены полезные для сердца вещества 20:05
Ученые доказали, что морской окунь не накапливает вредный пластик 19:58
В центре Калининграда обезвредили противопехотную мину 19:36
Мэр Краснодара рассказал о формате школьных линеек 1 сентября 19:19
РФ ждет от Киева разъяснений по противоречащему "Минску" постановлению Рады 18:56
Кадыров объяснил происхождение его фото с двумя пулеметами 18:52
Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа на демонстрации 18:44
Porsche и Volkswagen отзывают автомобили в России 18:40
Захарова: США не предоставляют РФ список заключенных россиян 18:35
Блогер разобрал самый дорогой УАЗ "Патриот". Качество удивило 18:20
Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора 18:16
Северный флот покажет в День ВМФ всплытие подлодки и высадку морпехов 17:58
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта 17:47
"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовал с Байконура 17:38
Более миллиона предпенсионеров воспользовались льготами в этом году 17:36
В СК опровергли информацию об ошибочном обыске в Калининграде 17:30
В Прикамье завели дело по факту разлива нефти 17:29
Власти Петербурга хотят найти компромисс для "авторских баров" 17:24
Депутат МГД Орлов: Более 40 км тоннелей московского метро будет проложено в 2020 году 17:24
Москвич за бракованный BMW взыскал с дилера почти 3 млн рублей сверх цены 17:22
Ушел из жизни известный кубанский фотограф Петр Янель 17:19
В Минске выразили уверенность в высоких результатах на "АрМИ-2020" 17:18
В Смоленске осудили главаря "золотой банды" 17:16
Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров 17:02
Фигурантов дела о пытках в ярославской колонии отправили домой 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
23.07.2020 19:21
Рубрика: Общество

В Минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 людей из групп риска

Текст: Евгений Гайва
Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"В первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина", - цитирует Мурашко "Интерфакс".

Фото: Сергей Николаев/РГ
Глава РФПИ: В России надо вакцинировать от COVID-19 40-50 млн человек

Министр отметил, что наиболее подверженным риску группам будет предложено добровольно вакцинироваться.

Когда начнется массовая вакцинация, Мурашко не уточнил. Разрешение на широкое применение вакцины будет дано после завершения испытаний и оформления клинических исследований.

Вакцина от коронавируса разработки институту имени Гамалеи, испытанная на добровольцах, показала хороший результат в формировании иммунитета к инфекции, отметил министр.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total
"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовал с Байконура
Полиция Полтавы: Захвативший полицейского мужчина освободил заложника
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году