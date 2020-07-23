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23.07.2020 14:47
Рубрика: Общество

В Минздраве разъяснили, насколько велика угроза чумы в России

Текст: Ирина Невинная
На фоне пандемии COVID-19 новости о других опасных инфекциях стали вызывать больше страхов. Недавняя новость о нескольких случаях заболевания бубонной чумой в Монголии также вызвала много вопросов.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Минздраве пояснили: чума сегодня - абсолютно излечимое заболевание. Более подробно о нем рассказал завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, профессор Владимир Никифоров.

Какие существуют пути заражения бубонной чумой?

Владимир Никифоров: Как правило, механизм заражения - укус чумной блохи. Второй вариант - возможность при разделке тушки убитого грызуна, больного чумой, заразиться через поврежденные кожные покровы: при попадании в ранку или ссадину на руке крови больного животного, содержащей возбудителя чумы. При кулинарной обработке (варке мяса, прожаривании) возбудитель погибает. От человека к человеку чума при ее бубонной форме не передается.

Как лечат бубонную чуму?

Владимир Никифоров: Она лечится антибиотиками, а также всем комплексом патогенетической терапии. На сегодняшний день чума - абсолютно излечимое заболевание, если только не упущено время и у больного не развился токсико-инфекционный шок. Но это случается при поздно начатом лечении.

Какие защититься от заражения?

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Владимир Никифоров: Существует противочумная вакцина, но главное - это избегать контакта с больными животными. В конкретном случае - это не охотиться на сурков в эндемичных по чуме районах. Конкретно у нас в России это Алтайский край и Забайкалье.

Нужны ли какие-то дополнительные меры защиты в российских регионах у границы с Монголией, где произошла вспышка?

Владимир Никифоров: Все уже сделано. Два не связанных между собой случая с тремя заболевшими - это не вспышка! Для Монголии это обычное явление, у них чума в этом регионе всегда была и будет, каждый год регистрируется несколько случаев чумы, мы об этом прекрасно знаем. Все противоэпидемические мероприятия в приграничной зоне проведены: объявлен запрет на охоту на сурков, местное население привито.

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