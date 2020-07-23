В программу кешбэка за туры войдут около 2 млн путешествий по России

"Мы рассчитываем предложить до 2 млн самых разных путешествий по России, от Калининграда до Владивостока. Это и Русская Балтика, направления вдоль Волги, которые дают возможности для активного отдыха на реке, и самобытный Русский Север, и солнечный юг Сибири и Байкал, и Дальний Восток, и Кавказ и многие другие регионы", - сказала она на брифинге, который транслировал телеканал "Россия-24".

Глава Ростуризма отметила, что сейчас идет работа по формированию таких предложений. Она отметила, что принято решение об участии в проекте всех регионов России.

Возврат по туру может составить от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. В частности, туристы получат кэшбек в размере 5 тысяч рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч - от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей - за тур дороже 75 тысяч "Это практически 20% стоимости тура", - сказала Догузова. Такие суммы возврата являются беспрецедентными, добавила она.

Реализация программы начнется в августе. Деньги будут возвращать в течение пяти дней на карту "МИР". Технологическим партнером программы выступит ПАО "Ростелеком", которая будет обеспечивать бесперебойную работу системы в момент реализации проекта.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России.