Видео: автопилот спас Tesla от одной аварии и спровоцировал другую

Искусственный мозг при всей его холодной рассудочности и способности совершать миллионы операций в секунду все еще уступает кое в чем человеческому. В гибкости и непредсказуемости, в умении принимать в нестандартной ситуации нестандартные решения, да много еще в чем, что пытаются привить своим электронным детищам разработчики шахматных роботов, программисты Microsoft и конструкторы электрокаров Tesla. Дело, признаться, идет у них не очень быстро, ведь электронный мозг в любом случае пытается действовать логично, а жизнь ежеминутно подкидывает задачки, в которой логикой и не пахнет...

На одной из автотрасс в США произошла достаточно обыденная история: идущая на высокой скорости габаритная фура пересекла колесами разделительную полосу и слегка подрезала ехавший слева от нее легковой автомобиль. Будь за рулем легковушки человек, он бы тоже взял чуть левее и прибавил бы скорость, чтобы быстрее обойти фуру и далее ехать комфортно в своей полосе.

Но это была Tesla Model 3 в режиме автопилота и ее электронный мозг отмел слишком рискованный с точки зрения робота маневр и предложил более безопасный. Электрокар решил сбросить скорость и дать фуре время вернуться в свою полосу. То, что сзади на высокой скорости ехал внедорожник, автопилот Tesla расценил как помеху менее значительную, чем огромный грузовик.

Увы, рассудочный выбор между меньшим и большим злом оказался не так уж и удачен: джип, не ожидавший торможения Tesla, с размаху врезался в нее и в клочья разнес заднюю часть кузова электрокара. В оправдание автопилота стоит отметить, что вину за ДТП с ним честно делит владелец внедорожника, не выдержавший дистанцию с идущим впереди транспортом. Таким образом счет по ошибкам в противостоянии электронного мозга и человеческого - 1:1.