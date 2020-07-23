Захвативший заложника в Полтаве потребовал освобождения от ответственности

Мужчина, захвативший в заложники полицейского в Полтаве, потребовал освободить его от уголовной ответственности. Как заявил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, выполнить это требование невозможно, а потому правоохранители готовы к силовому разрешению ситуации.

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта", - сказал Синегубов в эфире телеканала "Наш".

Напомним, что злоумышленник, которого пытались задержать за угон автомобиля, сначала взял в заложники украинского полицейского и угрожал взорвать гранату. После этого он согласился обменять удерживаемого сотрудника полиции на начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна. Вместе с ним он уехал на предоставленном правоохранителями автомобиле.

Позже стало известно, что захватчика зовут Скрипник Роман Николаевич. Ранее он участвовал в АТО, был осужден за хранение и сбыт наркотиков.

Спецоперация по задержанию преступника продолжается.