Новости

Часть проектов для реализации обновленной Конституции внесут осенью 14:20
Матвиенко: Сенаторы настроены поддержать закон о многодневном голосовании 14:19
В Рязани обвиняемого в убийстве пяти человек признали вменяемым 14:10
Названы астрономические суммы гонораров Гарика Харламова за корпоративы 14:08
Премьер Беларуси сообщил о наличии средств для поддержки экономики 14:07
Захвативший заложника в Полтаве потребовал освобождения от ответственности 13:59
Матвиенко против отмены "дня тишины" перед выборами 13:57
В Ленобласти нашли два шведских редута времен Северной войны 13:52
В Феодосии гидроцикл порезал голову дайверу 13:49
Молодые нижегородцы спасли из огня мать с двумя детьми 13:48
Над спецэффектами "Ведьмака" будет работать студия Джорджа Лукаса 13:44
В Карелии из-за нехватки мест на кладбище людей начали хоронить в лесу 13:40
В Крыму льготникам-пассажирам электричек оформят бесконтактные карты 13:39
В Арзамасе проверят информацию об избиении школьников подростком 13:33
HBO продлил сериал "Перри Мейсон" на второй сезон 13:32
Почти в 200 миллионов евро обошлась Беларуси борьба с COVID-19 13:30
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов 13:25
В горах Сочи второй день идет поиск заблудившихся туристов 13:23
В семи столичных парках возобновились экскурсии 13:23
Вышел "экспортный" трейлер российского космохоррора "Спутник" 13:20
Вандалы повредили памятник "Полуторке" на Дороге жизни в Ленобласти 13:11
Предшественники Vesta: какие Lada мы потеряли 13:07
В Башкирии 18-летнего жителя осудили за содействие терроризму 13:06
Генассамблея ООН впервые может пройти в видеоформате 12:59
Песков подтвердил поручение проработать хеджирование нефтяных доходов 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 13:59
Рубрика: В мире

Захвативший заложника в Полтаве потребовал освобождения от ответственности

Текст: Диана Ковалева

Мужчина, захвативший в заложники полицейского в Полтаве, потребовал освободить его от уголовной ответственности. Как заявил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, выполнить это требование невозможно, а потому правоохранители готовы к силовому разрешению ситуации.

Захватившему заложников в украинском Луцке предъявили обвинения

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта", - сказал Синегубов в эфире телеканала "Наш".

Напомним, что злоумышленник, которого пытались задержать за угон автомобиля, сначала взял в заложники украинского полицейского и угрожал взорвать гранату. После этого он согласился обменять удерживаемого сотрудника полиции на начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна. Вместе с ним он уехал на предоставленном правоохранителями автомобиле.

Фото: Ukrainian Interior Ministry/Handout via REUTERS
Почему Зеленский удовлетворил требование захватчика автобуса

Позже стало известно, что захватчика зовут Скрипник Роман Николаевич. Ранее он участвовал в АТО, был осужден за хранение и сбыт наркотиков.

Спецоперация по задержанию преступника продолжается.

В мире экс-СССР Украина Захваты заложников

Главное сегодня

Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса
Гражданское оружие будут отслеживать виртуально
Захвативший заложника в Полтаве потребовал освобождения от ответственности
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики