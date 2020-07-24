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Amazon опубликовал трейлер американской версии "Утопии"

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    24.07.2020, 16:46
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

Стриминговый сервис Amazon опубликовал первый трейлер американской версии сериала "Утопия", основанного на одноименном британском телевизионном триллере (2013).

Фото: kinopoisk.ru
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Руководство работой будет осуществлять Гиллиан Флинн, автор таких бестселлеров, как "Исчезнувшая" и "Острые предметы". Изначально сериал создавался как проект HBO во главе Дэвидом Финчером. Но в 2018 году из-за конфликта Финчера и HBO права на экранизацию выкупила онлайн-платформа Amazon Prime Video.

История повествует о группе фанатов, которые встречаются в интернете и становятся друзьями из-за своей общей любви к комиксу под названием "Утопия". Однако по мере того как они погружаются глубже в его содержание, они обнаруживают, что "Утопия" наполнена скрытыми сообщениями, предсказывающими реальные угрозы, с которыми придется столкнуться человечеству.

"Это история о мошеннике-ученом, который начал биологическую войну", - заявляют герои сериала в трейлере.

В главных ролях: Джессика Рот, Джон Кьюсак, Рэйнн Уилсон и Саша Лейн, Дэн Берд, Эшли Лэтроп, Десмин Борхес, Джавон Уолтон, Фарра Маккензи, Кристофер Денем и Кори Майкл Смит.

Премьера сериала запланирована на осень этого года.

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