Amazon опубликовал трейлер американской версии "Утопии"

Стриминговый сервис Amazon опубликовал первый трейлер американской версии сериала "Утопия", основанного на одноименном британском телевизионном триллере (2013).

Руководство работой будет осуществлять Гиллиан Флинн, автор таких бестселлеров, как "Исчезнувшая" и "Острые предметы". Изначально сериал создавался как проект HBO во главе Дэвидом Финчером. Но в 2018 году из-за конфликта Финчера и HBO права на экранизацию выкупила онлайн-платформа Amazon Prime Video.

История повествует о группе фанатов, которые встречаются в интернете и становятся друзьями из-за своей общей любви к комиксу под названием "Утопия". Однако по мере того как они погружаются глубже в его содержание, они обнаруживают, что "Утопия" наполнена скрытыми сообщениями, предсказывающими реальные угрозы, с которыми придется столкнуться человечеству.

"Это история о мошеннике-ученом, который начал биологическую войну", - заявляют герои сериала в трейлере.

В главных ролях: Джессика Рот, Джон Кьюсак, Рэйнн Уилсон и Саша Лейн, Дэн Берд, Эшли Лэтроп, Десмин Борхес, Джавон Уолтон, Фарра Маккензи, Кристофер Денем и Кори Майкл Смит.

Премьера сериала запланирована на осень этого года.