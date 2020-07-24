"Зенит" повторил рекорд "Спартака" по количеству набранных очков. Установил рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей, по отрыву от второго места. Признайтесь, хоть раз по ходу сезона у вас возникали сомнения, что чемпионский титул достанется "Зениту"?

Андрей Кобелев: Честно говоря, не возникало. Потому что "Зенит" выглядел на голову сильнее всех остальных. И по подбору игроков, да и вообще по уверенности в своих действиях.

То, что питерские форварды Артем Дзюба и Сердар Азмун во главе списка бомбардиров, тоже отражает превосходство "Зенита"?

Андрей Кобелев: Конечно, отражает. Мы же знаем, что главный критерий футбола - это количество забитых мячей. Чем больше команда забивает, тем больше и выигрывает. Дуэт Дзюбы и Азмуна изначально считался перспективным, что они и подтвердили. Оба сыграли очень хорошо, прекрасно дополняли друг друга.

После ухода из "Локомотива" Юрия Семина многие считали, что команда не сможет удержать второе место...

Андрей Кобелев: "Локомотиву" очень помог "Краснодар", который очень слабо провел часть сезона после его возобновления, позволив "железнодорожникам" даже при таком большом количестве ничьих сохранить вторую строчку.

Провал "Спартака" - это просчеты предыдущего тренерского штаба, нынешнего или вообще системный разговор?

Дзюба (слева) и Азмун забили на двоих 34 гола. Всего на один меньше, чем весь "Спартак". Фото: РИА Новости

Андрей Кобелев: Системный. Нельзя обвинить во всех бедах "Спартака" кого-то одного. У нас привыкли все валить на тренера - это самый простой способ. Воз в этом плане и ныне там. Но тут именно системные ошибки. Большие просчеты были допущены в селекции, это ни для кого уже не откровение: футболисты, купленные за большие деньги, не смогли помочь команде. С другой стороны, у "Спартака" сейчас молодая команда. Наверное, в следующем сезоне мы сможем увидеть то, что хочет главный тренер "красно-белых".

По результатам сезона из элиты вылетают "Крылья Советов" и "Оренбург". Справедливый итог?

Андрей Кобелев: Вы знаете, правила есть правила. Команды, набравшие наименьшее количество очков, вылетают. Хотя футбол подчас игра несправедливая...

Я почему спрашиваю: сообщалось, что на собрании РПЛ обе эти команды поднимали вопрос о расширении лиги до 18 команд, при котором они смогли бы остаться в элите. И один из главных их аргументов - сильное влияние коронавирусной эпидемии на ход сезона...

Андрей Кобелев: У вас получился двойной вопрос. С моей точки зрения, ни в коем случае нельзя расширять Премьер-лигу, иначе получим большое количество невменяемых игр. Мы это уже проходили. А что касается влияния коронавируса, оно было большим. Мы видим, что командам пришлось играть часто, мы поняли, что нашим командам тяжело дается подобный график. И при этом они еще хотят расширять Премьер-лигу. Ну не справляются наши футболисты с такими нагрузками. Соответственно, получим чемпионат, в котором все игроки будут ходить пешком. Если вернуться к коронавирусу, больше всего он, как мне кажется, сказался на "Ростове". Все-таки у команды очень сбалансированный, крепкий состав, но, к сожалению, мы увидели, что ни Роман Еременко, ни остальные из-за болезни так и не смогли сыграть в полную силу. Другие команды тоже пострадали. Мы же видели, сколько матчей было отменено.

В связи с этим возникает вопрос: сейчас, когда мы можем с холодной головой оглянуться назад, как считаете, стоило возобновлять чемпионат?

Андрей Кобелев: Я считаю, что стоило. Все прошло нормально, за исключением тех команд, которые непосредственно столкнулись с заболеванием. В то же время мы видим и другие чемпионаты, которые рестартовали и были доиграны без проблем. Испания уже закончила, Англия с Италией близки к финишу. Нужно внимательнее к себе относиться. Футболисты три месяца сидели дома. Неужели один из этих месяцев нельзя было посидеть на базе? Обязательно нужно куда-то уезжать, встречаться с родственниками? Это, конечно, тоже важно, но в сложившейся ситуации можно было перетерпеть. Что касается возобновления, все были только рады, те же зрители. И для игроков это был плюс: иначе они остались бы без футбола на полгода. Что очень тяжело чисто психологически.

Сомнений в чемпионстве "Зенита" не возникало ни разу. По уверенности в себе он на голову сильнее остальных

Впервые в Премьер-лиге работала система ВАР. Какое она оставила впечатление?

Андрей Кобелев: В каких-то эпизодах они довольно неплохо отработали, в каких-то ошибались. Но технология все еще новая. Футбол тем и интересен, что даже при наличии видеопомощников все равно очень много вопросов остается, особенно в ситуациях с назначением пенальти. Даже с техникой судьям приходится пересматривать спорный момент по пять-шесть раз. Но за это мы и любим футбол. Думаю, постепенно наши судьи к ВАР приспособятся, и все это будет происходить значительно слаженнее и быстрее.

И последний вопрос. Навскидку лучшего игрока чемпионата назовете?

Андрей Кобелев: По результату это однозначно Дзюба.