Завершился чемпионат России по футболу

Сегодня семью матчами завершился сезон в российской Премьер-лиге. Чемпионом страны досрочно стал "Зенит", второе место занял "Локомотив", а третье - "Краснодар".

Собственно, главная интрига заключительного игрового дня заключалась в битве за третью строчку, а вместе с ней и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. На нее претендовали "Краснодар" и ЦСКА. В итоге южане оказались успешнее: они разгромили дома "Ахмат" (4:0) и с 52 очками опередили армейцев. В параллельном поединке "красно-синие" победили дома "Тамбов" (2:0) и с 50-ю баллами стали четвертыми.

В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: "Ростов" - "Зенит" - 1:2, "Рубин" - "Спартак" - 1:2, "Динамо" - "Оренбург" - 0:1, "Урал" - "Локомотив" - 0:1, "Уфа" - "Арсенал" - 0:0.

Кто в Европу

Две лучшие команды России по итогам сезона - "Зенит" и "Локомотив" - получили прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов. "Краснодар" начнет свой путь с третьего (предпоследнего) раунда квалификации.

Что касается Лиги Европы, то последний участник турнира от России определится после финала Кубка "Зенит" - "Химки", который состоится в Екатеринбурге в субботу 25 июля.

В случае победы подмосковный клуб попадет в групповой этап. Четвертая команда РПЛ ЦСКА стартует с третьего (предпоследнего) раунда квалификации, пятая - "Ростов", со второго.

Если же в финале Кубка сильнее окажется "Зенит", то в отбор Лиги Европы попадет шестая команда РПЛ - "Динамо". ЦСКА в таком случае сразу выйдет в группу, а "Ростов" начнет свой путь с третьего раунда квалификации.

Кто сыграет в Премьер-лиге

В новом сезоне, стартующем уже 2 августа, в Премьер-лиге примут участие 16 команд: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Ростов", ЦСКА, "Динамо", "Спартак", "Арсенал", "Уфа", "Рубин", "Урал", "Сочи", "Ахмат", "Тамбов", "Ротор" и "Химки". В первый дивизион вылетели "Крылья Советов" и "Оренбург".

Кто стал лучшим бомбардиром

Первое место в списке лучших бомбардиров поделили форварды "Зенита" - Сердар Азмун и Артем Дзюба, забившие по 17 мячей. При этом иранец лишь один из 17 голов забил с пенальти, а Дзюба - семь. В топ-5 также попали: Евгений Луценко ("Арсенал", 15 голов), Александр Соболев ("Крылья Советов"/ "Спартак", 12) и Никола Влашич (ЦСКА, 12).