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24.07.2020 10:43
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ не будет выпускать автомобили три недели

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Предприятия АО "АвтоВАЗ" с 27 июля 2020 года уходят в ежегодный корпоративный отпуск, который продлится до 16 августа. В пресс-службе компании заявили, что у дилеров имеется достаточный запас автомобилей всех моделей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Предшественники Vesta: какие Lada мы потеряли

Кроме главного завода, расположенного в Тольятти, на котором кроме моделей Lada также выпускаются Renault Logan и Sandero, в отпуск уходят "Lada Запад Тольятти" - здесь организована сборка внедорожника Lada Niva, и "Lada Ижевск", с конвейера которого сходят автомобили семейства Lada Vesta.

Традиционно корпоративный отпуск будет использован для плановой модернизации оборудования и проведения ремонтных и профилактических работ.

#Lada