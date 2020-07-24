АвтоВАЗ не будет выпускать автомобили три недели

Предприятия АО "АвтоВАЗ" с 27 июля 2020 года уходят в ежегодный корпоративный отпуск, который продлится до 16 августа. В пресс-службе компании заявили, что у дилеров имеется достаточный запас автомобилей всех моделей.

Кроме главного завода, расположенного в Тольятти, на котором кроме моделей Lada также выпускаются Renault Logan и Sandero, в отпуск уходят "Lada Запад Тольятти" - здесь организована сборка внедорожника Lada Niva, и "Lada Ижевск", с конвейера которого сходят автомобили семейства Lada Vesta.

Традиционно корпоративный отпуск будет использован для плановой модернизации оборудования и проведения ремонтных и профилактических работ.