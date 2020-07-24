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24.07.2020 07:50
Рубрика: В мире

Бывший боевик рассказал о провокациях с участием США в Сирии

Текст: Максим Макарычев
В Сирии вооруженный боевик сдался правительственной армии и сообщил о провокациях с участием представителей США.

По словам Хасана Абдул Атра, который являлся членом запрещенной в России экстремистской группировки "Магавир ас-Саура", базирующейся в Эт-Танф, ее целью было осуществление провокаций против официального Дамаска и гражданских лиц, пишет РИА Новости. Тем самым, боевики должны были создать условия для того, чтобы дать американцам повод нанести удар по сирийской армии.

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Боевик уточнил, что вооруженная группа должна была приблизиться на машинах к позициям армии САР "как можно ближе" и спровоцировать солдат на то, чтобы они открыли огонь. Однако, по словам Атра, военные правительственной армии не поддались на провокации, которые проводились трижды, и не дали повода американцам начать воздушные атаки.

Фото: Scott Peterson/Getty Images
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Напомним, на прошлой неделе в Сирии были задержаны три боевика "Магавир ас-Саура" из состава диверсионной группы, которой американскими кураторами была поставлена задача сбора информации о российских, иранских и сирийских объектах в САР. Боевики подорвались на минном поле. При этом погиб их командир, у которого находилась значительная сумма денежных средств.

Оставшиеся в живых сбились с маршрута и угодили в засаду, устроенную сирийскими военнослужащими. У них были изъяты автоматы Калашникова, гранаты, большое количество боеприпасов. Задержанные признались, что до начала гражданской войны имели мирные гражданские профессии, но поддались на уловки инструкторов, пополнив ряды экстремистской группировки.

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