Бывший боевик рассказал о провокациях с участием США в Сирии

В Сирии вооруженный боевик сдался правительственной армии и сообщил о провокациях с участием представителей США.

По словам Хасана Абдул Атра, который являлся членом запрещенной в России экстремистской группировки "Магавир ас-Саура", базирующейся в Эт-Танф, ее целью было осуществление провокаций против официального Дамаска и гражданских лиц, пишет РИА Новости. Тем самым, боевики должны были создать условия для того, чтобы дать американцам повод нанести удар по сирийской армии.

Боевик уточнил, что вооруженная группа должна была приблизиться на машинах к позициям армии САР "как можно ближе" и спровоцировать солдат на то, чтобы они открыли огонь. Однако, по словам Атра, военные правительственной армии не поддались на провокации, которые проводились трижды, и не дали повода американцам начать воздушные атаки.

Напомним, на прошлой неделе в Сирии были задержаны три боевика "Магавир ас-Саура" из состава диверсионной группы, которой американскими кураторами была поставлена задача сбора информации о российских, иранских и сирийских объектах в САР. Боевики подорвались на минном поле. При этом погиб их командир, у которого находилась значительная сумма денежных средств.

Оставшиеся в живых сбились с маршрута и угодили в засаду, устроенную сирийскими военнослужащими. У них были изъяты автоматы Калашникова, гранаты, большое количество боеприпасов. Задержанные признались, что до начала гражданской войны имели мирные гражданские профессии, но поддались на уловки инструкторов, пополнив ряды экстремистской группировки.