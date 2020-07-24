ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября

Центризбирком принял постановление о порядке проведения голосования на выборах в регионах в нынешнем сентябре. Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ. Граждане смогут проголосовать в удобный для них день с 11 по 13 сентября.

Всего же разного рода кампании будут проходить в 83 регионах страны.

- В обязательном порядке в 41 из 83 регионов порядок о досрочном голосовании должен быть применен на довыборах депутатов Госдумы, выборах высших должностных лиц субъектов РФ, основных выборов депутатов законодательных и представительных органов власти субъектов РФ и основных выборах в органы местного самоуправления в столицах субъектов РФ, - заявила Памфилова.

При этом основным днем голосования будет 13 сентября. А два дополнительных дня гражданам дается как для их удобства, так и из санитарной безопасности. Ведь пандемия хоть в целом по стране и "на излете", но "успокаиваться рано", уверена Элла Памфилова.

Она пояснила, что на выборах смогут применяться четыре дополнительные формы организации голосования раньше срока. Эти формы прописаны в принятом постановлении. Определяя их, в ЦИК исходили из опыта проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Во-первых, раньше основной даты избиратели смогут сделать выбор в помещениях для голосования (с 8 до 20 часов по местному времени). Во-вторых, на дому. В-третьих, на придомовых территориях и на территориях общего пользования. И четвертый вид - досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Элла Памфилова также рассказала, что ЦИК ужесточит требования к оборудованию мест для проведения голосования на придомовых территориях. Так, потребуется организовать место для тайного голосования, где будут установлены "переносная ширма, настольная ширма или кабина для тайного голосования, места для выдачи бюллетеней". Среди прочего, нужно будет предусмотреть места для размещения членов комиссий и наблюдателей.

- Также с учетом погодных и климатических условий рекомендуется использование легких конструкций - тентов, навесов, которые обеспечат защиту от возможных осадков, - продолжила глава ЦИК.

Еще одно требование касается всех видов голосования раньше срока. Его должны проводить не менее двух членов участковых избиркомов с правом решающего голоса при наличии не менее двух наблюдателей. И только в крайних, исключительных случаях - один член комиссии.

Что касается наблюдения, то ЦИК предусмотрел еще одно новшество. Комиссия предложит партиям и кандидатам создать резерв наблюдателей на сентябрьских выборах. То есть не надо будет "ограничиваться двумя фамилиями", как обычно - можно будет продумать замены. Это даст возможность лучше охватить наблюдением участки. Кстати, на этих выборах наблюдатели будут направляться напрямую - без посредничества общественных палат.

В тех регионах, где пройдут выборные кампании, практически везде будет видеонаблюдение, сообщила глава ЦИК. При этом избиркомы будут использовать методы сохранности бюллетеней, доказавшие свою надежность в ходе голосования по Конституции. Так, избирательные документы вплоть до основного дня голосования будут собираться в специальные пакеты, распечатать которые, не повредив, будет невозможно (они также будут помещаться в сейфы). А подсчет голосов начнется вечером 13 сентября - после закрытия всех участков.

Право таким образом расширить порядок голосования на выборах Центризбиркому дал парламент. Речь не о новом законе о возможности трехдневного голосования - его сегодня принял вслед за Госдумой Совфед, и этот закон на сентябрьские выборы не распространяется. Однако законодатели, напомнила Памфилова, дали ЦИК полномочия в ситуации пандемии "определять возможности и порядок досрочного голосования". "То есть в данном случае это входит в нашу компетенцию, и мы не преминули этим воспользоваться", - сказала глава ЦИК. По ее словам, это решение - "требование времени".

По итогам 11-13 сентября ЦИК, по словам Памфиловой, подготовит пакет предложений для парламента - ведь не исключено, что потребуется второй этап реформы избирательного законодательства.