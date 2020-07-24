"Дочка" Great Wall выпустила копию Jeep Wrangler. Или УАЗ "Хантер"

В китайском городе Чэнду стартовал автосалон, на котором компания Wey (принадлежит Great Wall и выпускает премиум-SUV) представила новую модель Tank 300.

Внешность автомобиля недвусмысленно копирует Jeep Wrangler. Обратите внимание на горизонтальные полосы в фарах Wey Tank 300 - у американского внедорожника такие тоже есть, но вынесены на крылья. Китайцы, наученные горьким опытом Mahindra, не стали делать вертикальные ламели решётки радиатора: за этим Jeep следит строго и сразу же подаёт в суд, если кто-то посмел посягнуть на фирменный элемент дизайна.

В основе Wey Tank 300 лежит новая платформа Tank. Подробностей о ней немного. Сообщили, что она модульная и подходит для создания полноприводных автомобилей, в том числе пикапов, разных классов: от компактных до полноразмерных. К примеру, Tank 300 имеет длину около 4.5-4.7 метра. И уже анонсировано два более крупных вездехода.

Отметим, что есть и другая версия: Wey Tank 300 скроен на "тележке" от Haval H9. В таком случае у новинки передняя независимая подвеска и неразрезной мост сзади. По крайней мере, двигатель у Tank 300 точно от флагманского Haval: 245-сильный двухлитровый турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатым "автоматом".

Известно, что у Tank 300 есть блокировка межколёсных и межосевого дифференциалов и порядка девяти режимов работы ездовой электроники.

Фото: www.autohome.com.cn

Салон на мотор-шоу в Чэнду не показали - его скрыли за тонированными стёклами, но судя по рендерам, Tank 300 получит виртуальную приборную панель, объединённую с мультимедийным комплексом, джойстик вместо рычага трансмиссии и богатую отделку, соответствующую статусам автомобиля премиум-суббренда.

Серийная версия Wey Tank 300 появится к концу 2020 года.