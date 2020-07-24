Эрдоган: Айя-София будет открыта для мусульман круглые сутки

Айя-Софии в Стамбуле теперь будет круглосуточно открыта для мусульман, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Президент Эрдоган дал указание, чтобы с сегодняшнего дня Айя-София была открыта для поклонений 24 часа в сутки. Мечеть Айя-София будет постоянно открыта. Мы благодарны нашему президенту", - написал губернатор провинции Стамбул Али Ерликая на своей странице в Twitter.

Напомним, сегодня в здании древнего византийского храма прошел первый за последние 86 лет пятничный намаз.