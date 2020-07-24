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24.07.2020 00:00
Рубрика: Общество

Иностранцам упростили получение гражданства России

О вступлении в силу поправок в закон "О гражданстве РФ", которые в очередной раз упростят процедуру получения российского паспорта иностранцами, "Российской газете" рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова. Изменения заработают уже с 24 июля.

По словам Казаковой, этой даты ждут многие, поскольку будет отменено условие предоставления документов о желании выйти из имеющегося гражданства у иностранного гражданина.

Фото: iStock
Продлен упрощенный порядок работы иностранцев

"У многих причиной отказа от приобретения российского гражданства служил тот факт, что либо нужно было выйти из имеющегося гражданства, либо предъявить этот документ, который направлялся в полномочные органы государства гражданской принадлежности. Вот с 24 июля этот документ никому предоставлять не нужно - независимо от гражданской принадлежности. Кроме того, понимая, что большое количество документов иностранный гражданин собирает для получения того или иного статуса, вместе с заявлением о приобретении гражданства не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие источник средств существования, так как это происходит при подаче документов на вид на жительство", - разъяснила начальник миграционного главка МВД.

С 24 июля произойдут также следующие изменения: граждане Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана при получении вида на жительство сразу без срока проживания (ранее не менее 5 лет) смогут подавать документы на приобретение гражданства. На сегодняшний день это более 240 тысяч человек, проживающих в России с видом на жительство и подпадающих под процедуру упрощения приобретения гражданства.

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Упростится процедура получения гражданства и для иностранцев, окончивших российские вузы.

"По ранее действующему законодательству необходимо было представлять документы о том, что человек после окончания вуза отработал официально три года с отчислением в различные фонды социального страхования определенных денежных средств. Но, учитывая такую категорию иностранных граждан как выпускники вузов, которая востребована на рынке труда и адаптирована в российское общество, срок осуществления трудовой деятельности был снижен с 3 лет до 1 года. И я надеюсь, что данной нормой воспользуются многие иностранные граждане", - отметила Валентина Казакова.

Медиацентр Общество Соцсфера Миграция Власть Право Гражданское право Закон о гражданстве Вступают в силу в июле 2020 года Иностранцы в России Медиацентр "РГ": Отчеты о мероприятиях РГ-Видео

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