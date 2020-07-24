Иностранцам упростили получение гражданства России

По словам Казаковой, этой даты ждут многие, поскольку будет отменено условие предоставления документов о желании выйти из имеющегося гражданства у иностранного гражданина.

"У многих причиной отказа от приобретения российского гражданства служил тот факт, что либо нужно было выйти из имеющегося гражданства, либо предъявить этот документ, который направлялся в полномочные органы государства гражданской принадлежности. Вот с 24 июля этот документ никому предоставлять не нужно - независимо от гражданской принадлежности. Кроме того, понимая, что большое количество документов иностранный гражданин собирает для получения того или иного статуса, вместе с заявлением о приобретении гражданства не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие источник средств существования, так как это происходит при подаче документов на вид на жительство", - разъяснила начальник миграционного главка МВД.

С 24 июля произойдут также следующие изменения: граждане Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана при получении вида на жительство сразу без срока проживания (ранее не менее 5 лет) смогут подавать документы на приобретение гражданства. На сегодняшний день это более 240 тысяч человек, проживающих в России с видом на жительство и подпадающих под процедуру упрощения приобретения гражданства.

Упростится процедура получения гражданства и для иностранцев, окончивших российские вузы.

"По ранее действующему законодательству необходимо было представлять документы о том, что человек после окончания вуза отработал официально три года с отчислением в различные фонды социального страхования определенных денежных средств. Но, учитывая такую категорию иностранных граждан как выпускники вузов, которая востребована на рынке труда и адаптирована в российское общество, срок осуществления трудовой деятельности был снижен с 3 лет до 1 года. И я надеюсь, что данной нормой воспользуются многие иностранные граждане", - отметила Валентина Казакова.