Исмаилов заявил о готовности провести реванш с Емельяненко

Боец ММА Магомед Исмаилов после победы техническим нокаутом в третьем раунде над Александром Емельяненко на турнире АСА 107 в Сочи заявил, что готов провести еще один бой с ним.

По словам Исмаилова, для него этот бой стал особенным в карьере. Он испытал себя в поединке против тяжеловеса и добился успеха.

"Хочу сказать, что давно слежу за Александром. С начала времен его прайда. Это для меня особенный боец. Поэтому эта победа для меня особенная, - заявил боец. - Хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал, кто за меня болел. И хочу сказать всем, кого я расстроил и кто ждали моего поражения, что я выиграл и расстроил вас намеренно. Спасибо всем".

Также он высказался относительно проведения повторного боя. "Саша сказал, что можно провести реванш. Я ответил, что я готов, если он этого захочет", - добавил Исмаилов, для которого эта победа стала 16-й в карьере при двух поражениях и одной ничьей.

У его соперника теперь 28 побед, восемь поражений и одна ничья.