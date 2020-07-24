Исмаилов нокаутом победил Емельяненко на турнире в Сочи

Новости

Анна Кузнецова: Число погибших на воде детей выросло на 36% 23:30
В Крыму возбудили дело по факту исчезновения трехлетнего мальчика 23:25
Исмаилов заявил о готовности провести реванш с Емельяненко 23:01
В ближайшее время массовой вакцинации от коронавируса не планируется 22:58
Кокорин прокомментировал поражение Емельяненко от Исмаилова 22:51
Саркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным 22:44
Опубликовано видео победы Исмаилова над Емельяненко на турнире АСА в Сочи 22:43
Парк Горького на выпускной посетят около 15 тысяч гостей 22:32
Глава Крыма оценил запасы воды в Симферопольском водохранилище 22:30
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса 22:19
Без заявления СНИЛС на ребенка стал выдаваться оперативнее 22:02
Власти Чикаго демонтировали две статуи Колумба 21:57
В Крыму полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика 21:46
Ученые призвали Белый дом закрыть США из-за коронавируса 21:32
Эрдоган: Айя-София будет открыта для мусульман круглые сутки 21:28
Закон о праве экс-президента стать сенатором могут принять до конца года 20:59
Киев обвинили в попытке затянуть процесс мирного урегулирования в Донбассе 20:50
В Парке Горького начался выпускной вечер 20:28
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов 20:19
Дэйв Франко сыграет автора хита Ice Ice Baby 20:16
Захарова назвала провокацией слова Помпео о кампании против КНР 19:58
В Алтайском крае пожарная машина столкнулась с поездом 19:36
Джеймс МакЭвой не появится во втором сезоне "Темных начал" 19:25
Армяно-азербайджанский конфликт никак не сказался на работе торговых сетей Москвы 19:18
Фигуристка Анастасия Шпилевая рассказала, что переболела коронавирусом 19:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 22:31
Рубрика: Спорт

Исмаилов нокаутом победил Емельяненко на турнире в Сочи

Текст: Максим Домчев
Боец ММА Магомед Исмаилов в главном поединке турнира ACA 107 в Сочи победил Александра Емельяненко.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По результатам взвешивания Исмаилов оказался на 22,5 кг легче своего соперника, что и не удивительно, ведь он выступает в среднем весе, тогда как Александр Емельяненко - тяжеловес. И именно он считался явным фаворитом.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Хабиб Нурмагомедов оставил трогательное сообщение в память об отце

Однако уже в первом раунде Исмаилов буквально сокрушил своего соперника. Комбинацией из двух ударов он отправил его на пол, а затем долго и методично добивал Емельяненко. От поражения последнего спас лишь гонг.

Во втором раунде ситуация не сильно поменялась. Исмаилов продолжил атаковать, Емельяненко снова оказался на настиле октагона. Было видно, что более габаритный боец просто не успевал за соперником.

Все завершилось в третьем раунде. Исмаилов снова перевел соперника в партер, и на этот раз рефери остановил избиение. Исмаилов победил, доказав, что он способен сражаться с бойцами из тяжелого дивизиона.

В регионах Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
"Вектор" получил разрешение на клинические испытания вакцин от COVID-19
Исмаилов нокаутом победил Емельяненко на турнире в Сочи
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус