Исмаилов нокаутом победил Емельяненко на турнире в Сочи

Боец ММА Магомед Исмаилов в главном поединке турнира ACA 107 в Сочи победил Александра Емельяненко.

По результатам взвешивания Исмаилов оказался на 22,5 кг легче своего соперника, что и не удивительно, ведь он выступает в среднем весе, тогда как Александр Емельяненко - тяжеловес. И именно он считался явным фаворитом.

Однако уже в первом раунде Исмаилов буквально сокрушил своего соперника. Комбинацией из двух ударов он отправил его на пол, а затем долго и методично добивал Емельяненко. От поражения последнего спас лишь гонг.

Во втором раунде ситуация не сильно поменялась. Исмаилов продолжил атаковать, Емельяненко снова оказался на настиле октагона. Было видно, что более габаритный боец просто не успевал за соперником.

Все завершилось в третьем раунде. Исмаилов снова перевел соперника в партер, и на этот раз рефери остановил избиение. Исмаилов победил, доказав, что он способен сражаться с бойцами из тяжелого дивизиона.