Матвиенко поручила провести выездное заседание с акционерами "Норникеля"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам палаты организовать выездное заседание в Норильске с участием акционеров "Норникеля" для анализа причин ЧП с разливом топлива.

В пятницу на заключительном заседании весенней сессии сенаторы одобрили поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым штрафы за ущерб водным объектам, находящимся в собственности государства, перечисляются в федеральный бюджет. Эта норма касается и многомиллиардной компенсации, которую должен заплатить "Норникель" за аварию на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Я хочу дать целый ряд поручений комитетам. Комитету по федеративному устройству, комитету по экономике - давайте (проведем) выездное заседание в Норильске, попросим губернатора подготовить всю информацию, где и что. Пригласим акционеров "Норникеля". Пусть они ответят, как они собираются город приводить в порядок, помогать власти", - сказала Валентина Матвиенко.

Кроме того, Совет Федерации обратится в Генпрокуратуру с тем, чтобы было проведено тщательное разбирательство о причинах аварии, сообщила она​​. "Все виновные должны понести очень серьезные наказания", - уверена глава Совфеда.