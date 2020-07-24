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Можно покупать. В России упали цены на iPhone XR

Текст:   Антон Благовещенский
24.07.2020,  
15:40
iPhone XR Фото: Олег Прасолов/РГ iPhone XR Фото: Олег Прасолов/РГ
iPhone XR Фото: Олег Прасолов/РГ

В преддверии анонса новых моделей iPhone, который по традиции должен состояться в сентябре, российские продавцы продолжают снижать цены на аппараты прошлых линеек. Представленный в 2018 году iPhone XR, который по-прежнему актуален, теперь продается по цене ниже 45 тысяч рублей.

iPhone XR Фото: Олег Прасолов/РГ

Приемлемый психологический рубеж стоимость iPhone XR преодолела в течение последнего месяца. Самая низкая цена, зафиксированная в агрегаторах, составляет 43 тысячи рублей. На старте продаж базовая модель с 64 гигабайтами памяти стоила 65 тысяч рублей, пишет Hi-tech Mail.ru.

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iPhone XR благодаря оптимизированной программной начинке, достаточно емкому аккумулятору и не самому высокому разрешению экрана стал одним из рекордсменов автономности. Его преемником стал iPhone 11 - он получил такой же экран вместе с помощневшим процессором и двойной камерой (стандартная плюс широкоугольная).

Конкуренты iPhone XR по цене и качеству - это Samsung Galaxy S10/S10e, OnePlus 8, Asus ZenFone 6.

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