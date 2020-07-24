Мурашко сообщил предположительные сроки снятия всех ограничений по COVID-19

Все ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции могут быть сняты в феврале 2021 года. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Пока в России исходят из того, что все ограничения по коронавирусу снимут в феврале", - цитируют министра информагентства.

Ранее и эпидемиологи, и руководители здравоохранения отмечали, что есть несколько факторов, которые влияют на эпидситуацию и возможное снятие ограничений. Первое - это количество переболевших. В идеале популяционный иммунитет считается достигнутым, когда антитела к инфекции имеют 60-70 процентов населения. В России этот показатель пока составляет около 24 процентов. Второй момент - возможность проведения вакцинации. Первая российская вакцина против COVID-19 сейчас проходит вторую фазу клинических испытаний, и разработчики готовят документы для ее регистрации в Минздраве. Процедура запланирована на начало августа. Вчера Михаил Мурашко подтвердил, что в августе уже может начаться плановая вакцинация - начать предполагается с медиков и других групп риска. Применение вакцины будет совмещено с третьей, заключительной фазой клинических исследований.

"Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году и уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина", - сказал министр, выступая вчера на правительственном часе в Государственной думе.