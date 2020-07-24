На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных

На борту иранского пассажирского самолета, который был перехвачен двумя американскими истребителями в небе над Сирией, не было военных или политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее стало известно, что американские истребители F-15 вплотную приблизились к пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air. Он направлялся из Ирана в Ливан и пролетал над территорией Сирии. Лайнеру пришлось совершать маневры, в результате которых пострадали три пассажира и несколько членов экипажа.

Известно, что самолет успешно приземлился в Бейруте, а в настоящее время направляется обратно в Тегеран.