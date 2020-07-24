Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 239-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3582; 2010, N 45, ст. 5753; 2011, N 15, ст. 2041; N 17, ст. 2310; N 30, ст. 4590; 2014, N 6, ст. 566; 2015, N 29, ст. 4374; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 74; N 7, ст. 914; N 27, ст. 4190; 2019, N 31, ст. 4429; 2020, N 9, ст. 1131) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания:

"24) зона автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств - участок автомобильной дороги, который обозначен техническими средствами организации дорожного движения и в границах которого устанавливается автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств;

25) автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств - расположенный на участке автомобильной дороги комплекс оборудования, обеспечивающий измерение весовых и габаритных параметров транспортного средства в автоматическом режиме. В состав этого комплекса входят в том числе работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи.";

2) в пункте 13[2] статьи 11 слова "(в том числе организации пунктов весового и габаритного контроля)" исключить;

3) статью 29 дополнить частью 1[1] следующего содержания:

"1[1]. Требования пунктов 2 - 4 части 1 настоящей статьи не применяются к пользователям частными автомобильными дорогами необщего пользования при осуществлении движения на тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствах, в том числе для перевозки грузов, не являющихся неделимыми, по автомобильным дорогам, принадлежащим им на праве собственности в соответствии с частью 12 статьи 6 настоящего Федерального закона.";

4) в статье 31:

а) в абзаце первом части 6 слова "в части 1 или 2" заменить словами "в части 1,1[1] или 2";

б) в части 7 слова "в части 1 или 2" заменить словами "в части 1, 1[1] или 2";

в) в части 8 слова "в части 1 или 2" заменить словами "в части 1, 1[1] или 2";

г) в части 9:

слова "в части 1 или 2" заменить словами "в части 1, 1[1] или 2";

слова "(в том числе порядок организации пунктов весового и габаритного контроля)" исключить, слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства";

д) дополнить частью 9[1] следующего содержания:

"9[1]. Порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств должен содержать в том числе:

1) порядок организации стационарных, передвижных и автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств;

2) требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, а также к участкам автомобильных дорог, в границах которых устанавливаются автоматические и передвижные пункты весового и габаритного контроля;

3) требования к размещению оборудования, осуществляющего измерение весовых и габаритных параметров транспортных средств;

4) требования к оборудованию, обеспечивающему визуальное информирование водителя тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства о превышении допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортного средства, зафиксированных автоматическим пунктом весового и габаритного контроля;

5) перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении весового и габаритного контроля, и обязательных метрологических требований к ним, а также показателей точности таких измерений, утверждаемый по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.";

е) в части 10:

в абзаце первом:

слова "в части 1 или 2" заменить словами "в части 1,1[1] или 2";

после слова "статьи," дополнить словами "на бумажном носителе";

пункт 1 признать утратившим силу;

ж) дополнить частями 10[1] и 10[2] следующего содержания:

"10[1]. Выдача специального разрешения, указанного в части 1[1] настоящей статьи, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере транспорта.

10[2]. Выдача специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи, в электронной форме осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, самостоятельно либо через уполномоченное им подведомственное учреждение.";

з) в части 11 :

слова "пунктами 1 - 6 части 10" заменить словами "пунктами 2 - 6 части 10, частями 10[1] и 10[2]";

слова "части 1 или 2" заменить словами "части 1,1[1] или 2";

и) часть 16 изложить в следующей редакции:

"16. Весовой и габаритный контроль транспортных средств осуществляется в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог. Площадки, на которых размещаются стационарные и передвижные пункты весового и габаритного контроля, а также участки автомобильных дорог, в границах которых устанавливаются автоматические и передвижные пункты весового и габаритного контроля, должны соответствовать требованиям к площадкам и участкам автомобильных дорог, установленным порядком осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств. При осуществлении весового и габаритного контроля транспортных средств соблюдение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства контролируется следующим образом:

1) осуществляются измерение массы, нагрузки на ось, расстояния между осями, габаритов и других параметров транспортного средства и их сравнение с допустимыми значениями массы, нагрузки на ось, габаритов транспортного средства, установленными для участка автомобильной дороги, в границах которого осуществляется весовой и габаритный контроль транспортных средств;

2) в случае выявления превышения установленных весовых и (или) габаритных параметров транспортного средства:

а) проверяется наличие специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи;

б) осуществляется сравнение фактических весовых и (или) габаритных параметров с параметрами, указанными в специальном разрешении, указанном в части 1 или 2 настоящей статьи.";

к) дополнить частями 16[1] - 16[5] следующего содержания:

"16[1]. При осуществлении весового и габаритного контроля транспортного средства:

1) должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, вправе останавливать транспортное средство в пунктах весового и габаритного контроля;

2) владелец автомобильной дороги, а в отношении автомобильной дороги, переданной в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги", Государственная компания "Российские автомобильные дороги":

а) в целях осуществления весового и габаритного контроля транспортного средства принимает решение об установке и использовании на автомобильной дороге автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств;

б) финансирует расходы, связанные с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля о нарушениях правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, зафиксированных с помощью автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств;

в) обеспечивает информирование водителя транспортного средства с помощью технических средств организации дорожного движения о приближении к автоматическим пунктам весового и габаритного контроля транспортных средств.

16[2]. В случае, если после проезда через автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств выявлено превышение допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортного средства, на оборудовании, обеспечивающем визуальное информирование водителя, отображаются государственный регистрационный номер транспортного средства и информация о факте превышения им допустимых весовых и (или) габаритных параметров. Оборудование, обеспечивающее визуальное информирование водителя, устанавливается на автомобильной дороге по пути следования транспортных средств после автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на расстоянии от этого пункта, обеспечивающем возможность восприятия водителем размещаемой на данном оборудовании информации с учетом установленного на участке автомобильной дороги скоростного режима.

16[3]. После прохождения зоны автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств водитель транспортного средства обязан в случае размещения на оборудовании, обеспечивающем визуальное информирование водителя, информации о превышении допустимых весовых и (или) габаритных параметров и при отсутствии выданного в установленном порядке специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи, принять меры по устранению выявленного превышения, остановив управляемое им транспортное средство с соблюдением правил дорожного движения в ближайшем месте за пределами проезжей части автомобильной дороги, где такое транспортное средство не будет создавать препятствие для движения других транспортных средств и (или) пешеходов.

16[4]. Движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в зоне автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств осуществляется в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, который должен содержать в том числе:

1) требования к условиям движения транспортных средств;

2) требования к обозначению зоны автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств техническими средствами организации дорожного движения;

3) требования к использованию внешних световых приборов транспортных средств.

16[5]. Осуществление весового и габаритного контроля транспортных средств посредством автоматического пункта весового и габаритного контроля не допускается без установления периода его тестовой эксплуатации, в течение которого обеспечиваются фиксация весовых и габаритных параметров транспортных средств и размещение владельцами автомобильных дорог, а в отношении автомобильной дороги, переданной в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги", Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в случае фиксации превышения допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств) соответствующей информации без ее передачи в органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Продолжительность периода тестовой эксплуатации, порядок ее проведения, включая порядок информирования собственника (владельца) тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и (или) водителя, управляющего таким транспортным средством, о результатах соответствующих измерений, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.";

л) в части 17 слова ", в том числе в электронной форме," исключить, слова "собственник частной автомобильной дороги, осуществляющие выдачу указанного специального разрешения в упрощенном порядке, доводят" заменить словами "осуществляющий выдачу специального разрешения в упрощенном порядке, доводит";

м) в части 19:

слова "и органами местного самоуправления" исключить;

слова "в части 10" заменить словами "в частях 10 - 10[2]".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункты "а" - "в", абзац второй подпункта "г", абзац третий подпункта "е", абзац третий подпункта "з" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Абзацы четвертый и пятый подпункта "е", подпункт "ж", абзац второй подпункта "з" и абзац третий подпункта "м" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Подпункт "л" и абзац второй подпункта "м" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

5. С 1 января 2023 года положения части 10 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не применяются.

Президент Российской Федерации В. Путин