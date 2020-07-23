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23.07.2020 18:49
Рубрика: Авто

Большегрузы взвесят автоматом

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 162 (8216)
Проверять вес грузового транспорта на дорогах будут с помощью автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
В трех округах Москвы вводят новые правила проезда грузовиков

Он предполагает создание сети пунктов автоматического измерения веса грузовиков. В состав таких комплексов входят специальные технические средства, имеющие функции фото- и видеозаписи. Вес будет измеряться автоматически при въезде автомобиля на платформу. Важно, что информировать водителей о выявленном превышении допустимых параметров будут с помощью табло, установленных на трассе по пути следования автомобиля.

387 пунктов весогабаритного контроля установят на федеральных трассах к 2024 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Полномочия минтранса в регулировании порядка весогабаритного контроля расширяются, а подведомственный министерству Ространснадзор наделяется полномочиями по выдаче специальных разрешений на проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов.