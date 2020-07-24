Пекин потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду

Власти Китая направили США предписание закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (Юго-Западный Китай), говорится в опубликованном на сайте МИД КНР заявлении.

"Министерство иностранных дел Китая известило посольство США в КНР о своем решении отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства Соединенных Штатов в Чэнду", - отмечается в документе. В ведомстве подчеркнули, что данное требование не противоречит международному законодательству.

Демарш Пекина стал ответом на недавнее решение Вашингтона закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут потребовать от Китая приостановить работу и других дипломатических миссий на своей территории.