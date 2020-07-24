Песков: Сроки проведения "Прямой линии" пока не определены

Президент поручил до октября представить доклад по вопросам сбора и обработки обращений граждан на Прямую линию. При этом сроки проведения Прямой линии пока не определены, уточнили в Кремле.

"Будет определен формат участия ОНФ и волонтеров в процессе сбора и обработки вопросов граждан​​​. Сроки проведения "Прямой линии" пока не определены", - сообщил информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Песков говорил, что в этом году Прямая линия будет полноформатной. В перечне поручений по итогам встречи с волонтерами, опубликованном сегодня на сайте Кремля, есть указание президента кремлевской администрации при подготовке Прямой линии взаимодействовать с ОНФ по вопросам сбора и обработки обращений граждан. Доклад необходимо представить до октября.