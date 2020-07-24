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24.07.2020 15:52
Рубрика: Власть

Путин обсудил на Совбезе РФ возобновление международного авиасообщения

Текст: Кира Латухина
Ход переговоров по возобновлению международного авиасообщения, обстановка на границе Азербайджана и Армении, а также телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом стали темами для совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

В продолжение решения правительства о возобновлении авиасообщения с рядом стран участники обменялись мнениями о ходе соответствующих переговоров с другими государствами, рассказал информагентствам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: iStock
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Обсуждались отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, "главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик", уточнил представитель Кремля.

Также Владимир Путин рассказал о своем телефонном разговоре с президентом США.

Министр обороны Сергей Шойгу представил информацию о подготовке к военно-морскому параду, который пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге. Напомним, что президент собирается посетить это мероприятие.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

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