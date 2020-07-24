Москвичка получила более тысячи штрафов на 1 млн руб за нарушения ПДД

На территории новой Москвы задержали водителя, совершившего более 1 тысячи нарушений правил дорожного движения на сумму более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным пресс-службы, автоинспекторы остановили 35 москвичку, управляющую автомобилем Mazda.

- По базе данных Госавтоинспекции, за ней числится 1076 нарушений ПДД, - сказали в пресс-службе. - Общая сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения составила более 1 миллиона рублей.

На водителя составили 113 административных протоколов по статье "уклонение от исполнения административного наказания", а материалы передали в суд. Машину нарушительницы эвакуировали и передали службе судебных приставов.