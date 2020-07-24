Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса

После появления вакцины поставить прививку от коронавируса в Москве можно будет бесплатно, пообещал мэр столицы Сергей Собянин.

"Вся вакцинация будет бесплатная, вся поликлиническая амбулаторная сеть будет на это работать", - заявил градоначальник в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам Собянина, столица уже начала подготовку к осеннему периоду, когда ожидается сезонный рост заболеваемости гриппом. Необходимо избежать усиления одной эпидемии другой.

Власти столицы также ждут увеличения числа тестирований на коронавирус с учетом выезда граждан за границу.

Напомним, что с 16 июля москвичи могут бесплатно сдать ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции. Для этого нужно иметь московский полис ОМС. Записаться на исследование можно на сайте mos.ru, на портале госуслуг или через мобильные приложения "ЕМИАС.Инфо" и "Госуслуги Москвы".