В Москве такси запретят ездить по трем выделенным полосам

На трех выделенных полосах, где чаще всего образуются пробки, с 15 августа запретят проезд такси. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы.

Все чаще на загруженных участках дорог, где оборудованы специальные полосы для автобусов, образуются пробки из такси. Это не удивительно, ведь их количество в Москве с 2010 года увеличилось более чем в шесть раз. Из-за пробок наземный транспорт начинает идти с задержками, отставать от графика, время его ожидания увеличивается, а пассажиры тратят на дорогу больше времени.

Чтобы решить эту проблему, с 15 августа по трем участкам выделенных полос проезд будет разрешен только наземному городскому транспорту и автомобилям экстренных служб. Автомобилям такси движение по ним будет запрещено.

Новые правила проезда начнут действовать на проспекте Мира от улицы Кибальчича до Ростокинской улицы в направлении области; на дублере Ярославского шоссе от улицы Холмогорская до улицы Вешних Вод в направлении центра; на дублере Волгоградского проспекта от д. 97к1 до д. 59.

По этим участкам выделенных полос проходит суммарно 49 маршрутов наземного транспорта, которыми пользуется более 150 тысяч пассажиров ежедневно.

Кстати

Выделенная полоса на участке дублера Волгоградского проспекта от д. 97к1 до д. 59 заработает в ежедневном режиме.