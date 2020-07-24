Суд арестовал зачинщиков беспорядков на Амурском ГПЗ

Благовещенский городской суд за два месяца заключил под стражу 11 человек, которые следствием были признаны самыми активными зачинщиками беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, конфликт между работниками и руководством подрядной организации возник из-за возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность. Несколько человек устроили погромы офисов и магазинов на территории ГПЗ.

На "конфликтующей" стройке побывал губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Рабочим предложен большой выбор мер экономической поддержки. Это и компенсация за пребывание на карантине, и единовременная выплата оклада тем, кто был на вахте шесть и более месяцев. Мы рассчитываем на то, что существующие противоречия будут разрешены",- сказал глава региона.