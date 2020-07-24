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24.07.2020 12:48
Рубрика: Происшествия

Суд оправдал главврача больницы в Бурятии, уволенную за очаг COVID-19

Текст: Тимофей Борисов
На днях Железнодорожный суд бурятской столицы Улан-Удэ оправдал главврача городской больницы №4 Тамару Бидагаеву, которую обвиняли во вспышке коронавирусной инфекции. А теперь, по прошествии 10 дней, это решение вступило в законную силу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дело получилось громким и не только потому, что Тамара Бидагаева в Бурятии человек известный и очень уважаемый. В апреле "РГ" уже писала об этой истории как неоднозначной именно по своей сути.

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС
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Фабула была простой. 2 апреля в горбольнице Улан-Удэ был выявлен первый случай COVID-19. Новый по тому времени диагноз обнаружили у одной пожилой пациентки. И хотя больница, не была адаптирована под борьбу с вирусами, персонал больницы и пациентов немедленно перевели на карантин. Через две недели, после того как все анализы у всех оказались отрицательные, главврач торжественно собрала свой коллектив, поздравила их с выходом из карантина, поблагодарила за работу и терпение в новых для всех условиях. Но уже на следующий день у 10-ти человек из персонала возникли признаки болезни. Результаты очередного теста подтвердили самые худшие опасения. Больницу снова закрыли на карантин, а на главврача, которую собрала всех в одном помещении, возбудили административное производство.

В медиапространстве и на официальном уровне немедленно поднялась настоящая буря. Официальные лица утверждали, что врач повела себя легкомысленно и заслуживает самого серьезного наказания. Тем временем сотни медиков и ветеранов медицинской отрасли обратились с петицией к главе республики в ее поддержку. Аргумент у профессионалов был прост: врач не волшебник и не провидец, он не может предусмотреть все угрозы, тем более те, с которыми никогда не сталкивался, и, допуская по-человечески понятные ошибки, не может считаться преступником.

Но руководство республики не вняло голосу медицинского сообщества. Минздрав Бурятии уволил главврача больницы Тамару Бидагаеву. Фактически ее не то что не поддержали, а просто сдали и предали.

Но медики продолжали бороться за свою руководительницу и коллегу. В обращении к главе республики, которую тогда подписали 160 медиков и сами сотрудники 4-й больницы, было указано, что заведение не инфекционное, а значит, на тот момент, когда вирус считался чем-то вроде гриппа, легко было недооценить угрозу. "И почему такое решение - уволить? Уволить легко, а помочь слабо?" - этими словами заканчивалось обращение.

Но теперь суд поставил точку в этом деле. Завершив разбирательства, он не нашел в действиях Тамары Бидагаевой нарушений должностных полномочий и прекратил производство об административном правонарушении.

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
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Но история эта не закончена, потому что это не частный случай. Он высветил серьезную проблему: где кончается врачебная ошибка и начинается халатность?

О вирусе и теперь-то известно далеко не все, а уж тогда, в конце марта-начале апреля и вообще многие считали его чуть ли не новым штаммом обычного ОРВИ, вроде атипичной пневмонии 2003 года. И лишь когда зараза проявила себя неожиданно и мощно во всей своей силе, вдруг даже самые опытные инфекционисты поняли, что ошибались насчет нового недуга. Но никого из них за ошибку не судили, хотя многие из них выступали в те дни по телевизору и говорили о вредности ношения масок и со знанием дела сравнивали потери от сезонного гриппа с потерями от коронавируса. И это было понятно, аргументировано, это был новая реальность и новая угроза. Ошибались, причем, не только у нас в стране. Главный инфекционист США Энтони Фаучи по началу откровенно потешался над алармистскими настроениями по поводу вируса. Но никто его не уволил за это, хотя количество жертв в Штатах на порядок больше, чем у нас.

Почему же с Тамарой Бидагаевой получилось по-другому? И не должны ли быть наказаны теперь те, кто организовал ее травлю?

В регионах Происшествия Правосудие Суд ДФО Бурятия Пандемия коронавируса COVID-19

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