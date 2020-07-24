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24.07.2020 04:09
Рубрика: Общество

В Якутии выпускник дважды набрал сто баллов на ЕГЭ

Текст: Юлия Гарднер

Выпускник Физико-технического лицея Якутска Василий Волков дважды набрал максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку и математике. Это первый подобный результат в этом году, сообщает минобрнауки Якутии.

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Свой успех Василий объясняет профессионализмом учителей, которые готовили его к экзаменам.

- Учителя занимались с нами через платформу Zoom и объясняли, как решать те или иные задачи, детально разбирали ошибки и как не допускать их во второй раз, - говорит выпускник.

Ранее 200 баллов по информатике и русскому языку набрал одиннадцатиклассник хабаровской гимназии № 8.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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