В Новосибирске вывели первых мышей, восприимчивых к COVID-19

Как передает РИА Новости со ссылкой на завлабораторией генетики развития Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН Наримана Баттулина, уже в сентябре ученые намерены передать первых мышей для исследования методов борьбы с вирусом.

- Это такой инструмент, которого пока нет в руках исследователей, по крайней мере российских, - подчеркнул специалист. - Сейчас мышата в возрасте 3-4 недель, скоро они начнут размножаться и станут основателями линии, которую мы будем размножать и передавать в другие организации для того, чтобы ускорить исследования по COVID-19.

В геном выведенных мышей был помещен человеческий ген, который отвечает за проникновение вируса в клетки. На данный момент ИЦИГ СО РАН располагает шестью мышатами: родились два самца и четыре самки. Их потомство можно будет использовать для тестирования вакцин и других препаратов, которые помогут справиться с пандемией.

- Мы взяли мышь на стадии одной клетки, когда только что произошло оплодотворение и практически хирургически, иглой внедрили ДНК искусственного гена человека, - пояснил Нариман Баттулин. - У этих родившихся первых мышат появился этот новый ген, который они дальше будут обычным способом передавать.