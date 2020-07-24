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24.07.2020 09:38
Рубрика: Общество

В Новосибирске вывели первых мышей, восприимчивых к COVID-19

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирские генетики вывели первую линию лабораторных мышей, чей организм восприимчив к коронавирусной инфекции.

Как передает РИА Новости со ссылкой на завлабораторией генетики развития Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН Наримана Баттулина, уже в сентябре ученые намерены передать первых мышей для исследования методов борьбы с вирусом.

Фото: пресс-служба ЮФУ
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- Это такой инструмент, которого пока нет в руках исследователей, по крайней мере российских, - подчеркнул специалист. - Сейчас мышата в возрасте 3-4 недель, скоро они начнут размножаться и станут основателями линии, которую мы будем размножать и передавать в другие организации для того, чтобы ускорить исследования по COVID-19.

В геном выведенных мышей был помещен человеческий ген, который отвечает за проникновение вируса в клетки. На данный момент ИЦИГ СО РАН располагает шестью мышатами: родились два самца и четыре самки. Их потомство можно будет использовать для тестирования вакцин и других препаратов, которые помогут справиться с пандемией.

- Мы взяли мышь на стадии одной клетки, когда только что произошло оплодотворение и практически хирургически, иглой внедрили ДНК искусственного гена человека, - пояснил Нариман Баттулин. - У этих родившихся первых мышат появился этот новый ген, который они дальше будут обычным способом передавать.

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