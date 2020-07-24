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24.07.2020 17:29
Рубрика: Власть

В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ, рестораны и турфирмы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге с 27 июля снимаются практически все ограничения, введенные в период пандемии коронавирусной инфекции.

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Как сообщает администрация Петербурга, при соблюдении стандарта безопасности заработают все торговые центры. В ТЦ смогут открыться не только магазины, но и парикмахерские, фитнес-центры, аквапарки. Правда, все развлекательные объекты пока останутся закрытыми за исключением детских комнат.

В магазинах одежды впервые с марта можно будет примерить понравившееся платье. Примерочные должны быть открыты в шахматном порядке, а одежда после каждой примерки будет отправляться на дезинфекцию. В примерочных должны быть установлены бактерицидные лампы.

В обычном режиме заработают кафе и рестораны (сейчас выпить кофе можно только на летней веранде). С 27 июля снова будет разрешена продажа еды в парках и скверах. Также с понедельника смогут вести свою деятельность частные музеи, ранее разрешение на работу получили только государственные учреждения культуры.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Снова заработают турфирмы и экскурсионные бюро. Последнее особенно актуально, учитывая, что сейчас в Петербурге наступил очень насыщенный туристский сезон.

Некоторые ограничения все же сохранены. Так, до 16 августа в Петербурге действует запрет на проведение массовых мероприятий.

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