В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ, рестораны и турфирмы

В Петербурге с 27 июля снимаются практически все ограничения, введенные в период пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает администрация Петербурга, при соблюдении стандарта безопасности заработают все торговые центры. В ТЦ смогут открыться не только магазины, но и парикмахерские, фитнес-центры, аквапарки. Правда, все развлекательные объекты пока останутся закрытыми за исключением детских комнат.

В магазинах одежды впервые с марта можно будет примерить понравившееся платье. Примерочные должны быть открыты в шахматном порядке, а одежда после каждой примерки будет отправляться на дезинфекцию. В примерочных должны быть установлены бактерицидные лампы.

В обычном режиме заработают кафе и рестораны (сейчас выпить кофе можно только на летней веранде). С 27 июля снова будет разрешена продажа еды в парках и скверах. Также с понедельника смогут вести свою деятельность частные музеи, ранее разрешение на работу получили только государственные учреждения культуры.

Снова заработают турфирмы и экскурсионные бюро. Последнее особенно актуально, учитывая, что сейчас в Петербурге наступил очень насыщенный туристский сезон.

Некоторые ограничения все же сохранены. Так, до 16 августа в Петербурге действует запрет на проведение массовых мероприятий.