Постановление правительства Санкт-Петербурга от 24 июля 2020 года № 563 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-1, 2-2, 2-7 и 2-10.1 постановления слова "По 26.07.2020" заменить словами "По 16.08.2020".

1.2. В абзаце первом пункта 2.1.4 постановления слова "музеи, организации, осуществляющие выставочную деятельность,", "аквапарки," исключить.

1.3. В абзаце втором пункта 2.1.4 постановления слова "государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность" заменить словами "детские игровые комнаты, расположенные на территории объектов торговли, предприятий общественного питания, в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров".

1.4. Пункт 2.1.5, абзац третий пункта 2-5.5, пункты 2-10.2, 2-12-2-17, 2-17.1, 2-17.2, 2-22 - 2-24, 2-24.1, 2-24.2, 2-26 - 2-28, 2-28.1, 2-28.2 и 2-30 - 2-32, абзац четвертый пункта 2-33, пункты 2-34 - 2-36 постановления и приложение № 1 к постановлению исключить.

1.5. Пункты 2.1.8-2.1.10 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.8. Деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вис обособленных помещений для оказания услуг общественного питания, расположенных в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров (далее - фуд-корт и фуд-плейс).

2.1.9. Работу не имеющих торгового зала объектов розничной торговли, находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров.

2.1.10. Предоставление в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров услуг гражданам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина, вне обособленного помещения для оказания указанных услуг".

1.6. В абзаце четвертом пункта 2-1 постановления слова "не более 10 человек" заменить словами "не более 30 человек".

1.7. Абзац второй пункта 2-5.1 постановления изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего пункта в части обеспечения наличия локальных нормативных актов, устанавливающих Стандарт безопасной деятельности, не распространяется на организации (индивидуальных предпринимателей), осуществляющие (осуществляющих) деятельность в сфере оказания услуг по приему и размещению граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) в соответствии с пунктом 2-5.9 постановления, услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг парикмахерских и салонов красоты, бытовых услуг, банных услуг, услуг общественного питания (за исключением услуг общественного питания, предоставляемых с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов), услуг в области физической культуры и спорта, туристских услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг, а также на деятельность зоологических парков площадью более 5 га, музеев, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов и фитнес-центров, аквапарков, в отношении которых разрабатываются отдельные стандарты безопасной деятельности в соответствии с постановлением".

1.8. Пункт 2-5.6 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.6. Организациям (индивидуальным предпринимателям) оказывать услуги парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), услуги общественного питания (за исключением услуг общественного питания, предоставляемых с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов), бытовые услуги, банные услуги при условии принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерными формами, разработанными и утвержденными Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, для указанных видов деятельности".

1.9. Пункт 2-5.9 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.9. Осуществлять прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) в целях осуществления медицинской реабилитации и (или) санаторно-курортного лечения при условии обеспечения санаторно-курортными организациями (санаториями) соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга".

1.10. Пункт 2-5.10 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.10. Осуществлять оказание услуг общественного питания (за исключением услуг общественного питания, предоставляемых с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов) при условии соблюдения следующих требований:

получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

размещения на территории объектов общественного питания столов с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра;

использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления".

1.11. В пункте 2-5.12 постановления слова "государственные музеи и государственные учреждения культуры" заменить словами "музеи и организации".

1.12. В пункте 2-5.13 постановления:

1.12.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"2-5.13. Организовать допуск посетителей в плавательные бассейны, фитнес-центры, а также в иные организации, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта, при условии соблюдения следующих требований:".

1.12.2. Абзац седьмой после слов "фитнес-центров," дополнить словами "иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта,".

1.12.3. Абзац девятый после слов "плавательных бассейнов" дополнить словами ", иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта,".

1.13. Дополнить постановление пунктами 2-5.15 - 2-5.19 следующего содержания:

"2-5.15. Осуществлять работу объектов розничной торговли (за исключением не имеющих торгового зала объектов розничной торговли, находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров) при условии соблюдения следующих требований:

получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

использования работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м).

2-5.16. Осуществлять оказание туристских услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг при условии соблюдения следующих требований:

получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, для соответствующих видов деятельности.

2-5.17. Организовать допуск посетителей в аквапарки при условии соблюдения следующих требований:

принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по физической культуре и спорту по согласованию с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу;

предварительной записи посетителей;

использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

соблюдения между работниками, посетителями, работником и посетителем дистанции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки;

обеспечения нахождения в аквапарках не более 1 человека на 10 кв.м площади водной зоны аквапарка, не более 1 человека на 4 кв.м площади - в иных помещениях аквапарка, доступных для посещения граждан;

обеспечения одновременного нахождения посетителей в аквапарке в количестве не более 50 процентов предельной заполняемости аквапарка;

соблюдения иных санитарных мер (регулярное проветривание и использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе в указанные помещения).

2-5.18. Осуществлять по предварительной записи предоставление следующих услуг, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина:

нотариальных и юридических услуг;

услуг библиотек и архивов;

услуг по операциям с недвижимым имуществом;

услуг по трудоустройству и подбору персонала;

услуг парикмахерских и салонов красоты;

туристских услуг;

услуг в области физической культуры и спорта;

экскурсионных услуг.

2-5.19. Обеспечивать приведение локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности, в соответствие с примерными формами, разработанными и утвержденными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, для указанных видов деятельности в случае изменения указанных примерных форм, а также повторное получение уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга".

1.14. Абзац второй пункта 2-7 постановления изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего пункта не распространяется на прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) в целях осуществления медицинской реабилитации и (или) санаторно-курортного лечения".

1.15. В пунктах 2-8, 2-20 и 3.3 - 3.5 постановления слова "по 26.07.2020" заменить словами "по 16.08.2020".

1.16. Абзац второй пункта 2-20 постановления изложить в следующей редакции:

"Обязанность, установленная в настоящем пункте, не распространяется на нахождение граждан в помещениях органа записи актов гражданского состояния во время проведения торжественной регистрации брака, на нахождение посетителей в помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, аквапарков, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, детских игровых комнатах, в помещениях организаций, оказывающих банные услуги, парикмахерских и салонов красоты (исключительно при оказании услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты невозможно), в помещениях предприятий общественного питания".

1.17. Пункт 2-29 постановления дополнить словами ", Главного военно-морского парада, а также на проведение исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга официальных мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота".

1.18. Дополнить постановление пунктом 2-37 следующего содержания:

"2-37. Установить, что посещение гражданами зданий торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров допускается при соблюдении собственниками и иными законными владельцами торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров следующих условий:

обеспечения недопущения оказания услуг общественного питания с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов;

обеспечения недопущения работы объектов розничной торговли, не имеющих торгового зала;

обеспечения недопущения предоставления услуг гражданам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина, вне обособленного помещения для оказания указанных услуг;

обеспечения недопущения работы объектов, предназначенных для развлечения и досуга;

использования работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления, в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, за исключением случаев, установленных в абзаце втором пункта 2-20 постановления".

1.19. Пункт 9.1 постановления дополнить словами ", за исключением реализации дополнительных профессиональных образовательных программ".

1.20. Дополнить постановление пунктом 9.5 следующего содержания:

"9.5. Обеспечить соблюдение требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, дополнительных вступительных испытаний профильной направленности, иных вступительных испытаний, а также при осуществлении иных процедур, предусматривающих непосредственное взаимодействие поступающих с работниками организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, по месту приема документов, проведения указанных вступительных испытаний, рассмотрения апелляций".

2. Установить, что организациям (индивидуальным предпринимателям), запрет (временное приостановление) деятельности которых отменяется постановлением, необходимо обеспечить:

получение уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения соответствующего стандарта безопасной деятельности, полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

использование гражданами средств индивидуальной защиты, указанных в пункте 2-5.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (за исключением посетителей аквапарков, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, детских игровых комнат, а также в помещениях предприятий общественного питания);

соблюдение между гражданами дистанции не менее 1,5 метра;

соблюдение необходимых санитарных мер (дезинфекция контактных поверхностей, регулярное проветривание и использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе в помещения).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2 - 1.6, 1.14, 1.16 и 1.18- 1.20, вступающих в силу с 27.07.2020.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







