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24.07.2020 10:01
Рубрика: Власть

В Петербурге запретили продавать алкоголь в мини-барах в жилых домах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге подписан резонансный закон, который вносит изменения в правила оборота алкогольной продукции. Спиртное запретят продавать в мини-барах, которые расположены в жилых домах.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"
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Закон вступит в силу с начала следующего года. Под запрет попадут заведения площадью зала менее 50 квадратных метров.

Новый нормативный акт может значительно изменить облик знаменитых барных улиц Петербурга: Рубинштейна, Жуковского и так далее.

Дело в том, что в историческом центре Петербурга основное количество объектов общественного питания, а также баров, расположены на первых этажах и подвалов жилых домов. Зачастую площадь заведений очень маленькая.

Стоит отметить, что далеко не все жители исторического центра привечают мини-бары. Например, жильцы окрестных домов часто высказываются против баров на улице Рубинштейна. До пандемии эти заведения работали круглосуточно, а самые отчаянные посетители ставили перед собой сверхзадачу: обойти максимум баров с обязательной дегустацией фирменной продукции.

В результате к концу маршрута посетители начинали отчаянно шуметь. И это не один человек в неделю: шумные толпы гуляют по Рубинштейна круглые сутки. Местные жители наизусть знают телефон участковых, но постоянные вызовы полиции ситуацию не улучшают.

К началу января многие заведения на Рубинштейна должны будут или закрыться или сменить концепцию, отказавшись от алкоголя в меню.

Законопроект, меняющий правила оборота алкоголя в жилых домах в Петербурге широко обсуждался. У поправок нашлись сторонники, которые считают, что только такими методами можно вернуть тишину и благообразность в жилые кварталы. Противники новых правил считают, что барная культура - это неотъемлемая часть Петербурга, веселые улицы с барами в каждом подвале влекут даже самых чопорных туристов и если эти заведения закроют, то алкоголь в городе меньше пить не станут, просто завсегдатаи таких заведений перейдут в сетевые бары, а малый бизнес останется в проигрыше.

Власти Петербурга обещают сохранить самые уникальные бары города. Чтобы отличить "авторский бар" с уникальной культуры от банальной "наливайки" в Петербурге создадут специальную комиссию.

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