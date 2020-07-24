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24.07.2020 13:09
Рубрика: Происшествия

Экс-директора "Сочиавтотранс" будут судить за превышение полномочий

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Прокуратура Центрального района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора транспортного предприятия "Сочиавтотранс". Он обвиняется в девяти преступлениях по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
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По версии следствия, с января 2015 года по октябрь 2016-го директор предприятия дал указания должностным лицам вычесть из зарплаты водителей предприятия деньги в счет погашения суммы ремонта девяти автобусов при наличии договоров страхования транспортных средств. Таким образом фигурант превысил пределы своих полномочий. Ущерб составил более 440 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР, 68-летний обвиняемый знал о том, что автобусы МАЗ с механическими повреждениями стекол застрахованы и их ремонт осуществляется страховщиком, которому направляются соответствующие документы о наступлении страхового случая. Между тем, фигурант их не направил.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Сочи.

Ранее "РГ" сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких экс-руководителей "Сочиавтотранс", присвоивших, по данным правоохранителей, более шести миллионов рублей.

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