Экс-директора "Сочиавтотранс" будут судить за превышение полномочий

Прокуратура Центрального района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора транспортного предприятия "Сочиавтотранс". Он обвиняется в девяти преступлениях по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

По версии следствия, с января 2015 года по октябрь 2016-го директор предприятия дал указания должностным лицам вычесть из зарплаты водителей предприятия деньги в счет погашения суммы ремонта девяти автобусов при наличии договоров страхования транспортных средств. Таким образом фигурант превысил пределы своих полномочий. Ущерб составил более 440 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР, 68-летний обвиняемый знал о том, что автобусы МАЗ с механическими повреждениями стекол застрахованы и их ремонт осуществляется страховщиком, которому направляются соответствующие документы о наступлении страхового случая. Между тем, фигурант их не направил.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Сочи.

Ранее "РГ" сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких экс-руководителей "Сочиавтотранс", присвоивших, по данным правоохранителей, более шести миллионов рублей.