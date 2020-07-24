На Кубани на "черных" джиперов составили более тысячи протоколов

Во время операции "Джипинг", которая проводилась на Кубани с 6 по 22 июля, в отношении водителей автомобилей повышенной проходимости составили более 1,1 тысячи административных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, запрещена эксплуатация 485 технически неисправных транспортных средств. Сейчас автомобили находятся на специализированной стоянке до момента устранения причин задержания.

Еще 35 машин размещены на стоянке за то, что водители незаконно перевозили пассажиров без разрешительных документов.

В отношении владельцев автомобилей, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД, полицейские составили протоколы об административном правонарушении.

Как уже писала "РГ", в Туапсе на "черных" джиперов составили шесть протоколов. Сейчас на Кубани действует только один разрешенный туристический маршрут для передвижения на автомобилях повышенной проходимости - "Тайны Геленджика".