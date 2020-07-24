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24.07.2020 15:47
Рубрика: Спорт

РФС разрешил переименовать краснодарский "Урожай" в "Кубань"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В спортивную жизнь края возвращается краснодарский футбольный клуб "Кубань". В пятницу на заседании исполкома РФС было принято решение разрешить переименование ФК "Урожай" в "Кубань". Об этом сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО "Футбольный клуб "Кубань" профессионального статуса, по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с постановлением исполкома "Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса", разрешить ООО "Футбольный клуб "Урожай" (г. Краснодар) изменить наименование на ООО "Профессиональный футбольный клуб "Кубань" без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО "Футбольный клуб "Кубань", - говорится в этой информации.

Таким образом, один из старейших отечественных клубов спустя два года вернул себе историческое название. "Кубань" была создана еще в 1928 году. Команда, за которую до сих пор болею сотни тысяч любителей футбола в крае, многие десятилетия была самой популярной в регионе: выступала в высшей лиге чемпионата СССР и России, в РПЛ, была участницей Лиги Европы. Ее игроки выступали за сборную Россию на чемпионате Европы 2008 года и других турнирах.

Однако неумелые действия руководителей клуб привели к тому, что "Кубань" практически оказалась финансовым банкротом и в результате вылетела из премьер-лиги и очутилась в 2018 году сразу во втором футбольном дивизионе. Причем ей пришлось сменить название на "Урожай" - под этим именем желто-зеленые два сезона (и очень неудачно) провели в зоне "Юг" Профессиональной футбольной лиги.

По заверениям нынешних руководителей клуба (в субботу, 25 июля, они собираются подробно об этом рассказать на встрече с журналистами), в предстоящем сезоне - уже перед "Кубанью" - будет поставлена задача выйти в ФНЛ. Тренирует команду известный российский 45-летний наставник Андрей Гордеев.

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