Службу стройнадзора Крыма преобразовали в министерство

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о преобразовании Службы государственного строительного надзора в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора РК. Документ опубликован на сайте крымского правительства.

Вновь созданное министерство станет двадцатым по счету в Совете министров РК и в первую очередь будет выполнять функции, связанные с обязательствами, соглашениями и договорами, унаследованными от Службы стройнадзора.

На реорганизацию отведен срок до 28 декабря 2020 года. Работающим в Службе госслужащим обеспечат полагающиеся по закону гарантии и компенсации.

Напомним, ранее Сергей Аксенов подверг резкой критике деятельность Службы стройнадзора, обвинив ее в умышленном затягивании выдачи разрешений на строительство и прием объектов в эксплуатацию. Руководитель ведомства Юрий Прихожанов был уволен, а его место занял замминистра строительства Максим Скорин. В ближайший месяц Службу ждет глубокая ревизия и анализ прозрачности процедуры выдачи разрешений на строительство. В то же время четыре сотрудника Службы арестованы остаются под следствием по коррупционным статьям.