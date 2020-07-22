В Крыму арестованы четыре сотрудника Службы стройнадзора

В Республике Крым арестованы четыре сотрудника Службы строительного надзора, а в отношении некоторых должностных лиц ведутся расследования. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, именно вопиющие коррупционные факты, долгие сроки рассмотрения документов и немотивированные отказы застройщикам стали причиной смены руководящего состава Службы и ревизии всей ее организационно-правовой структуры в ближайший месяц.

- Необходимо зачистить это поле деятельности от недобросовестных должностных лиц и тех, кто крутится вокруг, зарабатывая таким образом на наших гражданах, - заявил Аксенов. - К сожалению, за предыдущий период нам не удалось организовать прозрачную систему работы данной структуры. Как следствие, Служба предоставляла большое количество отказов по обращениям граждан, связанных с выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов. Ни для кого не секрет, что зачастую подобная ситуация создает условия для процветания коррупции.

Напомним, службу стройнадзора возглавил заместитель министра строительства и архитектуры РК Максим Скорин. С сентября 2019 года Службу стройнадзора возглавлял Юрий Прихожанов, а до него - Марина Сергеева и Сергей Тимощенко. Но при всех начальниках выдача разрешений на строительство по сомнительным украинским документам и ввод в эксплуатацию построенных с нарушениями зданий продолжались.

В апреле 2020 года был арестован начальник управления Службы госстройнадзора РК, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Чиновник склонял девелоперов проходить строительный надзор и контроль в подконтрольной ему фирме. Еще раньше в рамках расследования этого же уголовного дела были взяты под стражу завотделом и главный консультант отдела Службы государственного строительного надзора РК. Они договорились получить взятку от представителя одной из фирм за незаконные действия и покровительство при строительном надзоре ЖК "Евпатория".