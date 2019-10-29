В Крыму назначен глава Госстройнадзора

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил начальником Службы государственного строительного надзора РК Юрия Прихожанова. Соответствующий указ размещен на официальном портале крымского правительства.

До назначения с сентября 2019 года он занимал должность временно исполняющего обязанности начальника Госстройнадзора после увольнения с этой должности Дмитрия Буравлева.

Перед Буравлевым Службу возглавляла Марина Сергеева. Ее предшественник Сергей Тимощенко был уволен в феврале 2017 года за хаос в градостроительной сфере - многочисленные самострои и ввод в эксплуатацию объектов с сомнительной историей и документацией. Очевидно, что эту проблему не удалось решить и Марине Сергеевой. Даже скандально известный торговый центр "Куб", вопреки многократным обещаниям экс-мэра Игоря Лукашева и главы РК Сергея Аксенова с лета 2018 года, начали сносить только в августе нынешнего.

К слову, в прошлом году власти полуострова заявляли о выявлении около 1600 незаконно возведенных объектов. Называлась и сумма, необходимая на их снос - 300 миллионов рублей. Но в списке снесенных пока лишь несколько объектов.

В 2017-2019 годах Прихожанов руководил севастопольским ООО "Соцжилстрой". С апреля этого года занимал должность первого заместителя начальника Службы госстройнадзора Крыма.