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29.10.2019 11:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назначен глава Госстройнадзора

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Юрий Прихожанов. Фото: my-evp.ru Юрий Прихожанов. Фото: my-evp.ru
Юрий Прихожанов. Фото: my-evp.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил начальником Службы государственного строительного надзора РК Юрия Прихожанова. Соответствующий указ размещен на официальном портале крымского правительства.

Фото: Пресс-служба Госкомитета РК по делам национальностей
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До назначения с сентября 2019 года он занимал должность временно исполняющего обязанности начальника Госстройнадзора после увольнения с этой должности Дмитрия Буравлева.

Перед Буравлевым Службу возглавляла Марина Сергеева. Ее предшественник Сергей Тимощенко был уволен в феврале 2017 года за хаос в градостроительной сфере - многочисленные самострои и ввод в эксплуатацию объектов с сомнительной историей и документацией. Очевидно, что эту проблему не удалось решить и Марине Сергеевой. Даже скандально известный торговый центр "Куб", вопреки многократным обещаниям экс-мэра Игоря Лукашева и главы РК Сергея Аксенова с лета 2018 года, начали сносить только в августе нынешнего.

К слову, в прошлом году власти полуострова заявляли о выявлении около 1600 незаконно возведенных объектов. Называлась и сумма, необходимая на их снос - 300 миллионов рублей. Но в списке снесенных пока лишь несколько объектов.

В 2017-2019 годах Прихожанов руководил севастопольским ООО "Соцжилстрой". С апреля этого года занимал должность первого заместителя начальника Службы госстройнадзора Крыма.

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