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24.07.2020 12:24
Рубрика: Экономика

Сочи с начала курортного сезона посетили 450 тысяч туристов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Загрузка отелей и санаториев Сочи составляет в среднем 90 процентов, но в некоторых объектах размещения она варьируется от 95 до 130 процентов. Как рассказали "РГ" в пресс-службе горадминистрации, с начала сезона курорт посетили более 450 тысяч гостей, а сейчас здесь отдыхают 170 тысяч человек.

- Сочи уже вернулся к привычной курортной жизни: открылись отели, гостиницы, санатории, столовые, кафе, рестораны, торговые центры, бассейны, аквапарки и водные аттракционы, - рассказал вице-мэр курорта Владимир Пушкарев. - Несмотря на ограничения, мы готовились к летнему сезону, понимали, насколько важно сейчас для наших жителей и гостей из других регионов России получить качественный отдых на Черноморском побережье Сочи. При этом мы отмечаем загрузку не только в прибрежном кластере. В горном кластере, который обычно востребован в зимний сезон, сейчас практически такая же загрузка, как и около моря.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Что касается цен на туры, они стремительно растут. Например, если в середине июля пакетное предложение на одного человека в апартаменты Красной Поляны из Нижнего Новгорода выходило почти 15 тысяч, то если бронировать их сейчас на начало августа, то уже выйдет в два раза дороже.

Самый популярный в этом сезоне - премиум-сектор: гостиницы класса люкс и пятизвездочные отели уже заполнены на 100 процентов. Туроператоры и отельеры отмечают стабильный рост спроса на туры в Сочи летом.

По словам отдыхающей из Подмосковья, которая приехала в Гранд-отель "Жемчужина" с дочкой и мамой, ей пришлось перебронировать тур на Кипр на краснодасркий курорт.

- У нас выходило на десять дней "все включено" 195 тысяч рублей, а сюда даже пришлось доплатить почти десять тысяч, - поделилась она. - Но зато в Сочи мы приехали на две недели, правда, из питания - только завтраки.

- Сейчас у нас загрузка составляет 95 процентов, а средняя - 70, это обусловлено неуверенным началом сезона, - объяснил заместитель директора сочинского санатория "Светлана" Жирайр Петросян.

Например, в другом санатории главного курорта страны - "Октябрьский" - загрузка составляет уже 130 процентов.

- Это связано с тем, что многие приезжают на дополнительные места, например, в номере "люкс", кроме пары взрослых, могут спокойно разместиться еще трое детей, - отметила директор санатория Ольга Заславская.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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В целом, в августе, который традиционно считается пиковым месяцем курортного сезона, средняя загрузка средств размещения в Сочи прогнозируется до 100 процентов.

В этом году востребованы туры и на осень - на октябрь и ноябрь уже забронирована большая часть отелей и баз отдыха.

Кстати, с увеличением числа приезжих в Сочи из-за угрозы коронавируса усилили меры по дезинфекции общественного транспорта - автобусы моют снаружи и внутри, обрабатывая специальным раствором сиденья, поручни и двери. Всего на курорте действует семь автотранспортных предприятий, а на линию каждый день выходит более 800 автобусов. Кроме того, на курорте продолжают работу специальные мониторинговые группы, контролирующие санитарную обработку сочинских пляжей и объектов общепита, расположенных на набережных.

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