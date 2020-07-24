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24.07.2020 15:49
Рубрика: Происшествия

В национальном парке Сочи задержали охотника на медведя

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В национальном парке Сочи задержали охотника на медведя. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Под Астраханью задержали браконьеров с часами за 500 тысяч рублей

Браконьера обнаружили сотрудники оперативной группы "Леопард" сегодня в 3.00 в Марьинском участковом лесничестве.

Как рассказал заместитель директора по охране окружающей среды и экологической безопасности Сочинского национального парка Евгений Парамонов, правонарушителя задержали в тот момент, когда он уже прицелился в медведя из незарегистрированного ружья ИЖ-22. При себе у него было десять патронов.

Задержанного доставили в Лазаревский отдел полиции УВД Сочи. По данному факту проводится проверка.

Как уже сообщала "РГ", в ночь с 17 на 18 июля на территории Головинского участкового лесничества Сочинского нацпарка у браконьера изъяли ружье.

Напомни, в нацарке запрещено находиться с оружием, выезжать за пределы дорог общего пользования на автомобилях и мототранспортных средствах. Также на особо охраняемой природной территории запрещена охота и рыбалка, вырубка деревьев, разведение костров вне оборудованных для этого мест и сбор краснокнижных растений. За нарушение грозит как административная, так и уголовная ответственность.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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