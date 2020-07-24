На Урале нашли подозреваемого в тройном убийстве 24-летней давности

Новости

Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса 13:54
Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший "Аватар 2" 13:54
В Кремле снова назвали неприемлемыми санкции против "Северного потока 2" 13:53
Дистанционное голосование в сентябре планируется в двух регионах 13:51
Совфед приравнял электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям 13:46
Песков заявил о неучастии России в альянсах против других стран 13:34
В Оренбурге загорелся кабель на ТЭЦ 13:34
Путин рассказал Трампу о мерах борьбы с коронавирусом 13:30
На Южном Урале из-за засухи ввели режим ЧС 13:23
На общегородском выпускном в Москве обеспечат соблюдение всех санитарных мер 13:17
Совфед одобрил закон о налоговом маневре в IT-отрасли 13:15
Марат Хуснуллин рассказал о подготовке ЖКХ к осенне-зимнему сезону 13:12
Экс-директора "Сочиавтотранс" будут судить за превышение полномочий 13:09
Фестиваль экранизаций "Читка" объявил даты проведения в этом году 13:07
Подлинная плащаница после реставрации вернется на остров Кижи 13:06
Мел Гибсон переболел коронавирусом 13:05
Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал о мерах безопасности при катании на лодках 13:04
Огнеметная система "Тосочка" завершает испытания 13:01
Haval представил кроссовер DaGou: "Большой пес" в обличье Jeep Renegade 13:00
В Сети появились первые минуты "Новых Мутантов" 12:54
Ученые научили робота выращивать нейроны из стволовых клеток 12:53
В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими 12:52
Совфед поддержал закон о повышении штрафов за продажу снюса и насвая 12:50
В здании Центропечати благодаря москвичам остановили незаконные работы 12:42
В почте Mail.ru обновилась система борьбы с мошенниками 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 11:43
Рубрика: Происшествия

На Урале нашли подозреваемого в тройном убийстве 24-летней давности

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)

В Свердловской области расследуется дело в отношении 52-летнего уроженца Нижнесергинского района: мужчину считают причастным к убийству женщины и двух девочек-подростков, совершенному в январе 1996 года.

В Уфе нашли тела малолетних детей, пропавших осенью 2019 года

24 года назад в квартире на улице Луначарского в Екатеринбурге нашли тела 37-летней женщины, а также двух девочек - 13 и 16 лет - дочери убитой и ее подруги. Имелись признаки убийства и следы глумления. Тогда раскрыть преступление не удалось, однако современные методы помогли выяснить личность подозреваемого.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, существенную роль сыграли дополнительные экспертизы: после проверки удалось установить ДНК-профиль и следы пальцев рук на месте происшествия - они принадлежали 52-летнему уроженцу Нижнесергинского района. Раньше мужчина уже был судим, в том числе за убийство, изнасилование и другие преступления, совершенные в Татарстане и Башкортостане.

С 2004 года фигурант отбывал наказание в исправительном учреждении Челябинской области. После того, как стало известно о его причастности к убийству в Екатеринбурге, подозреваемого этапировали на Средний Урал. Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям. Будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Уголовное дело расследует лично руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СК РФ полковник юстиции Сергей Мальцев.

В Заполярье раскрыли убийство 18-летней давности

Кстати, в текущем году российским следователям удалось раскрыть более 3,6 тысячи преступлений прошлых лет - на шесть процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- При расследовании таких преступлений мы активно используем уникальные экспертные технологии. В их числе - ДНК-скрининг проверяемых лиц, информационно-аналитические исследования электронных баз данных автотранспорта и операторов сотовой связи", - уточнил глава СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Косачев: Противостояние США и КНР создает угрозу международной безопасности
Сенаторы одобрили электронные визы для въезда в РФ
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео
В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Помпео
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина