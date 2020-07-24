На Урале нашли подозреваемого в тройном убийстве 24-летней давности

В Свердловской области расследуется дело в отношении 52-летнего уроженца Нижнесергинского района: мужчину считают причастным к убийству женщины и двух девочек-подростков, совершенному в январе 1996 года.

24 года назад в квартире на улице Луначарского в Екатеринбурге нашли тела 37-летней женщины, а также двух девочек - 13 и 16 лет - дочери убитой и ее подруги. Имелись признаки убийства и следы глумления. Тогда раскрыть преступление не удалось, однако современные методы помогли выяснить личность подозреваемого.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, существенную роль сыграли дополнительные экспертизы: после проверки удалось установить ДНК-профиль и следы пальцев рук на месте происшествия - они принадлежали 52-летнему уроженцу Нижнесергинского района. Раньше мужчина уже был судим, в том числе за убийство, изнасилование и другие преступления, совершенные в Татарстане и Башкортостане.

С 2004 года фигурант отбывал наказание в исправительном учреждении Челябинской области. После того, как стало известно о его причастности к убийству в Екатеринбурге, подозреваемого этапировали на Средний Урал. Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям. Будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Уголовное дело расследует лично руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СК РФ полковник юстиции Сергей Мальцев.

Кстати, в текущем году российским следователям удалось раскрыть более 3,6 тысячи преступлений прошлых лет - на шесть процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- При расследовании таких преступлений мы активно используем уникальные экспертные технологии. В их числе - ДНК-скрининг проверяемых лиц, информационно-аналитические исследования электронных баз данных автотранспорта и операторов сотовой связи", - уточнил глава СК.