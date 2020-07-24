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Рубрика: В мире

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на 2021 год

Американский сенат 23 июля одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год.

Фото: GettyImages
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Долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является главным приоритетом обороны США, необходимы постоянные инвестиции в связи с уровнем представляемой угрозы, подчеркивается в документе, за который проголосовали 86 сенаторов, против - 14.

Законодатели потребовали, чтобы Вашингтон продлил до 2035 года ограничения на ввоз в США из РФ низкообогащенного урана. Одобренный верхней палатой американского конгресса проект оборонного бюджета предусматривает выделение 69 миллиардов - на проведение военных операций за рубежом. А Украина может получить 250 миллионов долларов, пишет ТАСС.

Напомним, двумя днями ранее свою версию проекта оборонного бюджета одобрила нижняя палата конгресса США. Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей обеих палат. После этого снова состоится голосование. И только потом документ будет направлен президенту США на подпись.

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