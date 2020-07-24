СМИ: "Зенит" договорился о переходе защитника "Ливерпуля"

"Зенит" из Санкт-Петербурга достиг договоренности о трансфере хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Как сообщает The Times, чемпионы России и Англии достигли договоренности о переходе футболиста. По данным издания, трансфер 31-летнего Ловрена обойдется питерцам почти в 12 миллионов евро. Сообщается и сумма заработной платы хорвата в российском клубе. Контракт будет подписан по схеме "2+1", а ежегодно Ловрен будет получать 3,5 млн евро.

В составе сборной Хорватии он в 2018 году стал вице-чемпионом мира.