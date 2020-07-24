Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Внести в часть вторую статьи 603 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2011, N 50, ст. 7362) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"2. В срок принудительных работ засчитываются время содержания осужденного под стражей в качестве меры пресечения, время следования в исправительный центр под конвоем, а также время краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному в соответствии со статьей 604 настоящего Кодекса, из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ, один день следования в исправительный центр под конвоем за один день принудительных работ, один день краткосрочного выезда за один день принудительных работ.".

Президент Российской Федерации В. Путин