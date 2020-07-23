В Уголовно-исполнительный кодекс внесено несколько поправок. В частности, ограничивается вес посылок и передач для осужденных. Теперь осужденный сможет получить не больше двадцати килограммов в одни руки за раз.

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"РГ" публикует три закона, вносящих поправки в Уголовно-исполнительный кодекс. Во втором законе прописано, что если из тюрьмы освобождается человек, больной социально опасными заболеваниями (например туберкулезом), ФСИН проинформирует об этом местные власти.

В третьем законе объясняется, как засчитывать в общий срок наказания осужденному к принудительным работам время, проведенное в СИЗО. Принудительные работы отбываются в исправительных центрах.

Если человек в период суда или следствия сидел в следственном изоляторе, день в камере ему засчитают за два дня в исправительном центре.

Любопытно, что если осужденный будет направлен из исправительного центра в какую-то короткую командировку - он же все-таки работает, всякое может потребоваться, - срок прерываться не будет.

Что касается посылок и передач для осужденных, то по старым правилам максимальный вес одной посылки или бандероли для осужденных определялся почтовыми правилами.

В законе было сказано, что вес одной передачи не должен превышать установленный вес одной посылки.

Однако несколько лет назад "Почта России" утвердила правила, предусматривающие отправление крупногабаритных посылок - до 50 килограммов. Соответственно, формально на такую тяжесть могли ориентироваться и родственники заключенных, отправляющие посылки или готовящие передачи.

Передачи, в отличие от посылок, родные и близкие лично доставляют в колонии. При этом в правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных минюстом, осталось старое ограничение - 20 кг.

Вес посылки, которую родные передают заключенному, не должен превышать 20 килограммов

Но закон, в данном случае Уголовно-исполнительный кодекс, выше ведомственной инструкции. Поэтому на местах стали возникать споры: родственники осужденных приносили передачи в два-три пуда, а их не принимали как слишком тяжелые. Сейчас коллизия устранена.