Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 223-ФЗ "О внесении изменений в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2003, N 50, ст. 4847; 2009, N 52, ст. 6453; 2011, N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162; 2015, N 48, ст. 6724; 2019, N 30, ст. 4110; N 49, ст. 6951) следующие изменения:

1) в части четвертой слова "органам здравоохранения" заменить словами "органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья";

2) дополнить частью шестой следующего содержания:

"6. В случае освобождения от отбывания наказания администрация учреждения, исполняющего наказание, передает информацию в отношении осужденного, страдающего заболеванием, включенным в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверждаемый Правительством Российской Федерации, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья по избранному им месту жительства для решения вопроса об организации оказания ему медицинской помощи. Перечень передаваемой информации, порядок ее передачи и порядок обмена информацией в случае неприбытия осужденного к избранному им месту жительства определяются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин